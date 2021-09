Guinea.- Los militares golpistas ordenan la liberación de todos los "detenidos políticos" en Guinea

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Los militares golpistas de Guinea han ordenado la liberación de los "detenidos políticos de todos los bandos" un día después de haber llegado al poder a través de un golpe de Estado liderado por el teniente coronel Mamady Doumbouya contra el presidente, Alpha Condé.



El Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), que aglutina a las fuerzas políticas contrarias a un tercer mandato de Condé, ha indicado en un comunicado que entre los detenidos que serán liberados están el destacado activista Oumar Sylla, conocido como Foniké Mengué --condenado a once meses de prisión por "llamamientos a una concentración desarmada"--, Étienne Soropgui y Abdoulaye Bah, entre otros opositores.



Está previsto que la liberación tenga lugar a las 11.30 horas (hora local), según el comunicado al que ha tenido acceso la prensa local. Ante la noticia, el FNDC ha invitado a "la población de Conakry a movilizarse esta mañana desde las 10.00 horas con el fin de dar una cálida bienvenida a nuestros héroes injustamente detenidos", recoge el portal de noticias MediaGuinee.



Las condenas internacionales se han sucedido desde la toma del poder por parte de los militares, entre ellas la de Estados Unidos, que ha asegurado que "la violencia y cualquier medida extraconstitucional solo erosionarán las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad de Guinea".



Además, el Departamento de Estado ha alertado en un comunicado que estas acciones "podrían limitar la capacidad" de los socios internacionales para "apoyar al país en su camino hacia la unidad nacional y un futuro más brillante para el pueblo guineano".



En este sentido, desde Washington han instado a todas las partes a que "renuncien a la violencia y a cualquier esfuerzo que no esté respaldado por la Constitución" y a que se "adhieran al estado de derecho", mientras que han reiterado su apoyo a "un proceso de diálogo nacional para abordar las preocupaciones de manera sostenible y transparente".



Condé, de 83 años, arrancó su tercer mandato en diciembre de 2020, tras salir vencedor de unas elecciones que la oposición consideró fraudulenta. Su intención de seguir en el poder ya había provocado un repunte de las tensiones que se remonta a 2019 y que se saldó con varios muertos.



El actual mandatario llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, precisó de un cambio en la Constitución.



Condé ya sufrió en 2011 otro intento golpista, aunque las fuentes citadas por Jeune Afrique consideran que ahora la situación es más grave. Por el momento los golpistas han prometido una consulta nacional para una transición pacífica y respetar los compromisos internacionales asumidos por Guinea, y han asegurado que "la integridad física y moral" de Condé no se ha visto comprometido, tras filtrar imágenes del presidente sentado en una butaca, con la camisa abierta y descalzo y rodeado de militares.