Guinea.- El líder golpista de Guinea promete ante las autoridades depuestas que no habrá una "caza de brujas"

Prohíbe salir del país a antiguos altos cargos a la espera de un "gobierno de unidad" para la "transición"



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El coronel guineano Mamady Doumbouya, líder del golpe militar contra el presidente Alpha Condé, ha prometido ante las autoridades depuestas que no habrá una "caza de brujas" y que "la justicia será la brújula" durante la fase de "transición", si bien ya ha ordenado a los antiguos ministros que no abandonen el país.



Doumbouya ha citado a los altos cargos a un encuentro en la Asamblea Nacional para exponerles las grandes líneas de su Comité Nacional para la Agrupación y el Desarrollo (CNRD, por sus siglas en francés), con el que quiere pasar página a un comportamiento supuestamente "poco honorable" de la élite política actual, con Condé a la cabeza.



En este sentido, ha explicado que el domingo tomó la iniciativa como líder de las fuerzas especiales para evitar que el país "caiga en el abismo", si bien ha apuntado que es necesaria "la colaboración y la ayuda de todos", según un mensaje recogido por el portal Guineenews.



Doumbouya ha prometido que "no habrá cazas de brujas", aunque ya ha dejado claro que retirará la documentación de las antiguas autoridades para que no puedan abandonar Guinea. "La justicia será la brújula que guiará a todo ciudadano guineano", ha apostillado.



Los militares golpistas de Guinea también han ordenado la liberación de los "detenidos políticos de todos los bandos", en un movimiento celebrado especialmente desde el bando opositor, que ya consideraba inconstitucional que Condé pudiese presentarse a las elecciones de 2020 para obtener un tercer mandato.



El Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), que aglutina a las fuerzas políticas contrarias a un tercer mandato de Condé, ha indicado en un comunicado que entre los detenidos que serán liberados están el destacado activista Oumar Sylla, conocido como Foniké Mengué --condenado a once meses de prisión por "llamamientos a una concentración desarmada"--, Étienne Soropgui y Abdoulaye Bah, entre otros opositores.



GOBIERNO DE UNIDAD



El líder golpista ha dado por garantizada la continuidad administrativa de cara a una "transición" aún por detallar. Sí ha prometido un "gobierno de unidad nacional", a falta de ver cómo se configura un periodo que deriva de meses de tensiones políticas y en el que se desconoce la situación o el futuro de Condé, exhibido el domingo como un trofeo.



Doumbouya ha querido también "tranquilizar" a los inversores y socios económicos, garantizando el "normal desarrollo de las actividades". En las zonas mineras, ha ordenado que se levante el toque de queda impuesto el domingo, mientras que las fronteras marítimas permanecerán abiertas para la exportación.



Además, en una declaración leída este lunes en la estatal Radio Televisión Guineana, Doumbouya ha indicado que "todas las compañías aéreas pueden reanudar su actividad a condición de someterse al procedimiento administrativo pertinente", quedando, por tanto, reabiertas las rutas aéreas del país africano tras el golpe, informa la agencia de noticias Bloomberg.