García Dols llega a Alcañiz con ganas de enmendar los fallos de Silverstone

Imagen de archivo de Sergio Garcia Dols (i). EFE/EPA/VINCENT JANNINK

Madrid, 6 sep (EFE).- El español Sergio García Dols (Gasgas), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto3, llega al Gran Premio de Aragón de la categoría con ganas de enmendar los errores cometidos en la última carrera del campeonato, el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone. “Llegamos a Aragón con muchas ganas pues volvemos a correr en casa y eso me hace estar muy ilusionado y después de la mala carrera en Silverstone, afrontamos la cita de Motorland con más motivación aún", reconoce en la nota de prensa del equipo Sergio García Dols. "Creo que la lucha por el campeonato todavía está abierta y tenemos que seguir peleando, pero Aragón es un circuito que se me da bien y vamos a luchar por conseguir un gran resultado”, asegura convencido el piloto de Gasgas. Su compañero de equipo, el también español Izan Guevara ha recordado que llega a Aragón "después de varias carreras muy buenas, en las que las sensaciones con la moto y con el equipo están siendo muy positivas". "En Aragón ya he competido previamente, en el FIM CEV Repsol, y el año pasado conseguí una buena remontada desde la vigésima segunda posición hasta la victoria en tres ocasiones por lo que con lo fuertes que estamos, creo que podremos luchar con el grupo de cabeza si bien el objetivo es pelear y pasárnoslo bien, ya que así que seguro que llega un buen resultado”, ensalzó Guevara.