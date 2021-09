G-Class eléctrico es un sueño hecho realidad para Schwarzenegger

(Bloomberg) -- Parece que fabricarán la versión eléctrica del G-Class de Mercedes-Benz en la ciudad natal austriaca de Arnold Schwarzenegger.

El domingo, Mercedes-Benz presentó su prototipo EQG, una versión totalmente eléctrica del ícono utilitario todoterreno del fabricante automotriz. Magna International Inc. fabrica en Graz el precursor de motor de combustión, y el jefe europeo del subcontratista dejó entrever en la feria de automóviles de Múnich que la versión eléctrica también se fabricará allí.

“Hemos construido el G-Class durante 41 años y estamos involucrados en sus proyectos eléctricos”, dijo Guenther Apfalter en una entrevista. “Tenemos grandes esperanzas”.

El exgobernador de California y actor de películas de acción Arnold Schwarzenegger, oriundo de Graz, le imploró en 2018 al ex director ejecutivo de Mercedes Dieter Zetsche que ofrecieran una versión eléctrica del G-Class. Parece que ese sueño está próximo a hacerse realidad a medida que la principal división de Daimler AG invierte más de 40.000 millones de euros (US$47.000 millones) en la electrificación de su rango de productos esta década.

Daimler está en conversaciones para aumentar sus pedidos de baterías como parte de su plan para que su oferta sea solo eléctrica para fines de la década, dijo el director ejecutivo, Ola Kallenius.

“Estamos subiendo la apuesta y hablando con nuestros socios”, dijo.

Cuando Mercedes diseñó el G-Class a fines de la década de 1970, su forma cuadrada y sus capacidades todoterreno fueron concebidas para soldados y exploradores. Se mantuvo en gran medida en ese nicho hasta que el auge de los SUV hizo que el modelo se convirtiera más en la corriente principal, ganando clientes de alto perfil como Sylvester Stallone, Kim Kardashian y Megan Fox.

Si bien tiene un diseño vintage, el G-Class figura entre los autos más caros del rango Mercedes. La versión AMG G63, por ejemplo, cuesta alrededor de US$156.450.

Cuando se le preguntó si Mercedes produciría una versión AMG de alta potencia del G-Class, Kallenius dijo que la compañía ha “insinuado cómo será el tren de transmisión con cuatro motores individuales cerca de las ruedas”.

“Todo lo que puedo decir en este momento es que será una locura”, dijo.

