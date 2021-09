Fútbol.- Pelé, operado de un tumor en el colon

10-06-2014 Pelé, exfutbolista brasileó. DEPORTES BRASIL SUDAMÉRICA BANCO SANTANDER



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé', se sometió el pasado sábado a una operación para extirparle un tumor en el colon, ha confirmado este lunes, y ha asegurado que se siente "muy bien" tras pasar por quirófano y que afrontará "este partido con una sonrisa en la cara".



"Amigos míos, muchas gracias por vuestros amables mensajes. Doy gracias a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el doctor Fábio y el doctor Miguel se ocupen de mi salud. El sábado pasado me sometí a una cirugía para retirarme una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné en la última semana", señaló en un comunicado.



'O Rei', de 80 años, ingresó el pasado martes en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo y desde entonces permanece en el centro hospitalario. Ese mismo día, desmentía que se hubiese desmayado, como publicaron algunos medios de comunicación y aseguró que acudió al hospital para someterse a "exámenes rutinarios".



Sin embargo, las pruebas han determinado la gravedad de la situación. "Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con vosotros. Me enfrentaré a este partido con una sonrisa en mi rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeado del amor de mi familia y amigos", concluyó.



Los problemas de cadera del astro brasileño le han causado en los últimos años grandes problemas de movilidad. En febrero de 2020, su hijo Edson Cholbi Nascimento, 'Edinho', aseguraba que su padre sufre "cierta depresión" debido a esas dificultades que le impiden "andar con normalidad", reconociendo que apenas sale de casa.