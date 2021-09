Fútbol.- Ceferin reitera su oposición a la posibilidad de celebrar el Mundial cada dos años

BERLÍN, 6 (dpa/EP)



El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha reiterado su estricta oposición a la posibilidad de celebrar la Copa del Mundo cada dos años y ha subrayado en la asamblea de la Asociación Europea de Clubes (ECA) que "más no siempre es mejor".



Ceferin, de 53 años, agregó este lunes que "el calendario internacional de partidos no necesita" ese cambio, que los jugadores necesitan veranos sin grandes torneos para recuperarse y que disputar cada dos años el Mundial devaluaría el torneo.



Por su parte, la FIFA avanzó recientemente que llevará a cabo un estudio de viabilidad sobre la propuesta, formulada por Arabia Saudita, de albergar Mundiales cada dos años en lugar de cada cuatro.



El director de la FIFA, Infantino, no asistió personalmente a la asamblea de la ECA, pero dijo a través de un mensaje de video que "no hay temas tabú y la puerta de la FIFA está abierta para cada idea, para cada sugerencia".