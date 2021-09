Estas son las 5 fotos de JAWY | MÉNDEZ 🦂 imperdibles en Instagram

JAWY | MÉNDEZ 🦂 (@jawymendez_oficial) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 301.563 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





🙏🏽BENDECIDO🙏🏽





Aunque ya no sepa nada de ti, aunque ya ni busque… Algunos que no te conocían ya te conocen y saben solo cosas buenas de ti pues has estado en todas mis salidas en todas mis platicas y en todos mis momentos 🖤🖤





Trabajando en silencio y con todo el amor del mundo 🖤 para disfrutarme el proceso como es, con todos y cada uno de sus pasos, desde abajo pa que nunca se me separen las patas del suelo! Me siento muy bendecido de las oportunidades que se me están dando y quería agradecerles todo esto 🙏🏽 a ustedes que siempre me ven por aquí mostrándome como Soy! Aveces fuerte aveces no tanto pero siempre yo! Feliz Noche 🌪🦂





Con un flow el hp always ⭐️





Holaaaa Qué hay pa dañar este fin de semana Dime si en la disco o en el Apto Con los Panas Dime De que tienes ganas

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».