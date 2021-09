El español Carlos Alcaraz pasa a cuartos de final del Abierto de tenis de EE.UU.

El español Carlos Alcaraz fue registrado este domingo al celebrar un punto que le anotó al alemán Peter Gojowczyk, durante un partido de los octavos de final del Abierto de tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.). Alcaráz se impuso con parciales de 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0. EFE/Peter Foley

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz, con 18 años el número 55 del mundo, se clasificó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer este domingo por 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 al alemán Peter Gojowczyk, 141 en la clasificación de la ATP.

Alcaraz, que logró la sorpresa de eliminar en la tercera ronda al griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, también tras disputar cinco sets, se deshizo hoy con similar esfuerzo de un rival que llegó al cuadro principal luego de superar la fase previa.

El debutante español selló su clasificación al cabo de tres horas y 31 minutos con 35 golpes ganadores y 45 errores no forzados, además de colocar siete aces y cometer cuatro dobles faltas.

Gojowczyk fue su peor enemigo al acertar 30 golpes ganadores. Pero cometió 84 errores no forzados, incluidos 12 dobles faltas, el peor registro en todo lo que va de torneo.

A pesar de todas las facilidades que le dio Gojowczyk, Alcaraz no supo definir en los momentos claves de los tres primeros sets, a pesar que comenzó el partido con el parcial de 3-0.

Alcaraz, último jugador español que se encuentra en el cuadro de individuales, tendrá como próximo rival en los cuartos de final al ganador del partido que esta noche disputan el estadounidense Frances Tiafoe contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie.

El ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie, venció hoy por 6-3, 6-4 y 6-3 al inglés Daniel Evans, vigésimo cuarto favorito, y logró por tercer año consecutivo el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El argentino Diego Schwartzman, undécimo cabeza de serie, perdió ante el clasificado holandés Botis van de Zandschulp, en cinco sets por 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 y 6-1.

El jugador europeo será el rival de Medvedev en el partido de cuartos de final.