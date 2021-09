El Barcelona regresa a los entrenamientos con Luuk de Jong, Pedri y Piqué

El Barcelona se entrena en una foto de archivo. EFE/Quique García

Barcelona, 6 sep (EFE).- El Barcelona regresó este lunes por la tarde a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con las novedades del nuevo fichaje, Luuk de Jong, de Pedri y de Piqué, pero aún sin la presencia de los internacionales.

El centrocampista canario tenía permiso del club para volver de sus días de descanso el miércoles, pero al final ha decidido regresar dos días antes de lo previsto. En la sesión con el grupo también participó Gerard Piqué, que parece prácticamente recuperado de la elongación en el sóleo de la pierna izquierda.

El equipo de Ronald Koeman no se ejercitaba en grupo desde el miércoles pasado, aunque durante estos cuatro días libres para los jugadores que no han ido con sus selecciones se ha podido ver a Ansu Fati, Ousmane Dembélé y Sergio 'Kun' Agüero entrenándose en solitario para seguir con la recuperación de sus lesiones.

Así, este lunes parte del primer equipo, con refuerzos del filial, volvió a la rutina de entrenamientos con la mente puesta en el duelo ante el Sevilla que, si no hay ninguna sorpresa de última hora, finalmente se disputará sin los internacionales sudamericanos el sábado a las 21.00 h en el Sánchez Pizjuán.

El Barça tendrá la baja del central uruguayo Ronald Araujo. Menos suerte habrá para el Sevilla, que no podrá contar con los argentinos Papu Gómez, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Luuk de Jong, que este lunes por la mañana pasó la revisión médica y el jueves a las 13.30 h será presentado como nuevo jugador del Barça, podría debutar de azulgrana precisamente ante el conjunto que lo cedió por un curso en el último día de mercado, el Sevilla.

El Barça volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper este martes a las 10.15.