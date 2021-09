El alemán Zverev y la suiza Bencic acceden a cuartos de final del US Open

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Flushing Meadows (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic, ambos ganadores de la medalla de oro en tenis en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, se clasificaron este lunes a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, y mantienen su dominio a nivel mundial.

Ambos campeones dieron un paso más en su lucha por alcanzar su primer título en un torneo de Grand Slam.

Zverev, cuarto sembrado, se impuso por 6-4, 6-4 y 7-6 (7) al joven italiano Jannik Sinner y amplió a 15 triunfos seguidos la racha ganadora que comenzó en Tokio 2020, con el título del Masters 1000 de Cincinnati en su poder.

El tenista alemán de 24 años, que el año pasado jugó la final del US Open y la perdió ante el austríaco Dominic Thiem, después de tener dos sets de ventaja, mantuvo su tenis solido en todas las facetas del juego ante Sinner, que luchó, pero al final nunca pudo meterse en el partido.

A pesar de la polémica surgida tras las acusaciones hechas por su exnovia de abuso doméstico, Zverev, no mostró ningún tipo de preocupación en el campo y por el contrario, cuando concluyó el partido ante Sinner, de 20 años, tuvo tiempo y humor para bromear con los espectadores.

Zverev dijo que su medalla de oro está con él en Nueva York y que se abraza a ella cuando está en la cama porque no tiene novia.

El tenista alemán dijo que mantener la medalla con él es una forma de recordarse a sí mismo su éxito durante el último mes. Señaló la confianza que se ha ganado como una razón por la que superó un par de juegos cerrados al final del segundo set y luego vino desde atrás para llevarse el desempate.

"Creo que esos juegos son quizás el reflejo de los últimos meses para mí, ahí mismo", subrayó Zverev. "No tengo ninguna duda que estoy en el buen camino".

La racha ganadora de Zverev incluye una victoria sobre el serbio Novak Djokovic en las semifinales de los Juegos Olímpicos. Djokovic, el mejor clasificado, verá acción esta noche contra el estadounidense Jenson Brooksby, de 20 años, en la misma etapa en la que fue eliminado en el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Se dio en el partido de cuarta ronda cuando Djokovic fue descalificado por golpear accidentalmente a una juez de línea en la garganta con una pelota de tenis después de perder un juego en su partido contra el español Pablo Carreño Busta.

Por su parte, la suiza Bencic, undécima cabeza de serie, que también tuvo su mejor resultado en uno de los cuatro grand slam en el pasado Abierto de Estados Unidos al alcanzar las semifinales, logró la victoria por 7-6 (12) y 6-3 frente a la polaca Iga Swiatek, séptima favorita, y campeona en el 2020 del Roland Garros.

Bencic, de 24 años, está a una victoria de volver a las semifinales del Abierto y su próxima rival en los cuartos será la adolescente inglesa Emma Raducanu, de 18 años, que junto a la canadiense Leylah Fernández, que este lunes cumplió 19 años, se han convertido en las grandes revelaciones dentro de la competición femenina.

Raducanu, la número 150 de mundo, verdugo de la española Sara Sorribes, en la tercera ronda, apenas necesitó una hora y seis minutos para barrer por 6-2 y 6-1 a la estadounidense Shelby Rogers, que en la ronda anterior había eliminado a la gran favorita, la australiana Ashleigh Barty.

A diferencia de la comodidad con la que ganó Raducanu, que debuta en el Abierto y alcanza por primera vez unos cuartos de final de un Grand Slam, Bencic sacó el largo desempate del primer set y luego se llevó el segundo en 43 minutos, solo unos 20 más de lo que duró el desempate.

"El set estuvo muy igualado, así que creo que en el desempate siempre se trata de un poco de suerte", admitió Bencic. "Estaré lista para cuando llegue el próximo partido, sin importar la rival porque siento un gran respeto por todas las jugadoras".

Pero la suerte no explica sus resultados en Nueva York, donde ha alcanzado los octavos de final en tres de sus seis apariciones. Fue cuartos de final en 2014 en su debut.

En otros resultados de la octava jornada del Abierto, el surafricano Lloyd Harris venció en cinco sets por 6-7 (6), 6-4, 6-1 y 6-3 al estadounidense Reilly Opelka, vigésimo segundo cabeza de serie, y será el rival de Zverev en los cuartos de final.