"eFootball 2022", el heredero del PES, saldrá a la venta el 30 de septiembre

Madrid, 6 sep (EFE).- "eFootball 2022", el simulador de fútbol gratuito de Konami y que sustituirá a partir de ahora al popular "Pro Evolution Soccer" (PES), saldrá a la venta al próximo 30 de septiembre a PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC, informa la compañía japonesa en un comunicado.

La fecha de lanzamiento será un día antes que la de su gran competidor, el "FIFA 22", que está previsto que salga a nivel mundial el 1 de octubre, aunque, a diferencia de este súper éxito de Electronics Arts, la versión que saldrá a la luz de este nuevo "eFootball" será una preliminar y no la definitiva, y se irá actualizando y mejorando con el paso de las semanas.

De primeras, el juego solo permitirá hacer partidos en línea y en modo local contra otras personas o contra la máquina usando únicamente nueve equipos (Barcelona, Bayern de Múnich, Juventus, Manchester United, Arsenal, River Plate, Sao Paulo, Flamengo y Corinthians).

Un aperitivo para lo que se irá desarrollando mes a mes en un juego que es el heredero del emblemático PES, el simulador de fútbol por excelencia de Konami, cuyo primer título salió a la venta en el año 2001 para PS2 bcomo heredero de otro clásico como fue el "International Superstar Soccer".

A partir de ahora el PES pasa a llamarse únicamente "eFootball" y nace como una plataforma gratuita y cien por cien digital para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Steam y, más adelante, también para dispositivos iOS y Android.

Con una nueva identidad de marca para una nueva generación de consolas y jugadores, "eFootball" representa un nuevo enfoque para la longeva franquicia, que, gracias a la tecnología "Unreal Engine", "proporcionará muchos avances dentro y fuera del terreno de juego" y ofrecerá, asimismo, "una experiencia similar para jugadores de todas las plataformas", señala Konami en un comunicado.

A partir de los sólidos cimientos de 'Unreal Engine', hemos podido revisar masivamente las expresiones de los jugadores y hemos realizado una serie de modificaciones para crear virtualmente un nuevo motor de juego de fútbol que impulsará 'eFootball' durante años", señala Seitaro Kimura, productor del videojuego, el cual ofrecera "la jugabilidad más fiel y realista hasta la fecha".