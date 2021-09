EE.UU. ayuda a cuatro estadounidenses a salir de Afganistán

(Bloomberg) -- Estados Unidos ayudó a cuatro ciudadanos estadounidenses a huir de Afganistán por tierra a un país no especificado, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

Los cuatro estadounidenses fueron recibidos por diplomáticos estadounidenses en la frontera después de salir de Afganistán. Es la primera vez que el Departamento de Estado facilita tal medida, aunque personal estadounidense no estuvo involucrado dentro de Afganistán, según el funcionario.

Las evacuaciones son los primeros pasos en un nuevo enfoque para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Afganistán después de que la presencia militar estadounidense de dos décadas en el país terminara el 31 de agosto. La estrategia implica coordinación con los talibanes, enemigos de larga data de EE.UU., para evitar ataques terroristas y garantizar un paso seguro para los estadounidenses. Los talibanes estaban al tanto de esta medida y no la impidieron, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado.

La Administración Biden ha generado críticas bipartidistas en el Congreso por dejar atrás a ciudadanos estadounidenses y aliados afganos durante su salida apresurada de la nación devastada por la guerra.

Funcionarios estadounidenses dijeron que unos 100 estadounidenses permanecen en Afganistán, pero que algunos quieren quedarse por motivos familiares o de otra índole. Pero reconocen que también hay miles de afganos que trabajaron como traductores o ayudaron a EE.UU. y temen represalias de los talibanes si no logran irse.

Nota Original:Four Americans Left Afghanistan by Land With U.S. Assisting Move

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.