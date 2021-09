Cuba.- El Observatorio Cubano de DDHH afea a España y la UE su silencio frente al encarcelamiento de opositores en la isla

Reivindica que una parte de los cubanos quieren el cambio porque no se garantizan sus derechos



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha afeado este lunes tanto a España como a la UE su "decepcionante" falta de reacción ante el encarcelamiento de los principales líderes opositores de Cuba y de centenares de manifestantes tras las históricas protestas del pasado 11 de julio.



"Es decepcionante la falta de contundencia de la Unión Europea y del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ante el encarcelamiento de dos de los principales líderes opositores de Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro", ha valorado en un comunicado el director de estrategia del OCDH, Yaxys Cires Dib, que ha recordado que también han sido encarcelados "centenares de activistas y manifestantes como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Lavastida, entre otros".



"Durante años en Europa, de manera sutil, se decía que los cubanos no hacíamos nada por nuestro futuro, o que no había una mayoría que deseara el cambio", ha recordado, subrayando que las protestas del 11 de julio evindenciaron "realidades por mucho tiempo ignoradas por terceros", a saber, "que una parte importante de la población quiere un cambio que traiga derechos y libertades, y que en respuesta a ese reclamo, el Gobierno siempre ha respondido con represión".



Asimismo, también ha lamentado que haya imperado durante años "la idea de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales y que el disfrute de ciertos derechos justificaba la ausencia de los derechos políticos, económicos y culturales".



Sin embargo, lo ocurrido en julio ha puesto de manifiesto, según Cires Dib, la "realidad" en Cuba: "ni se garantizan unos ni se permiten los otros". "La falacia de los derechos sociales quedó pulverizada por el estallido social, constatación de la crisis general que vive el país", ha resaltado.



Pese a que los cubanos han reclamado en las calles "libertad y Derechos Humanos", "la respuesta de la comunidad internacional no contribuye a que Cuba inicie un proceso de transición democrática", ha lamentado el OCDH.



Según el recuento realizado por este organismo independiente, durante la ola represiva a las protestas del pasado 11 de julio se registraron en la isla 1.306 detenciones verificadas, entre ellas 261 mujeres y 27 menores de edad. En agosto, según el OCDH, se registraron 573 acciones represivas contra activistas, de ellas 55 detenciones arbitrarias.