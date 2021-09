Corte Suprema de El Salvador valida reelección presidencial

Nayib Bukele, El Salvador's president, delivers a speech to Congress at the Legislative Assembly building in San Salvador, El Salvador, on Tuesday, June 1, 2021. Bukele's New Ideas party used the supermajority it won in February congressional elections to fire five top judges and the attorney general, drawing condemnation for what critics saw as a blatant power grab.

(Bloomberg) -- La sala constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dictaminó que un presidente en ejercicio puede postularse para un segundo mandato inmediatamente después de su primer término, lo que potencialmente permite al presidente Nayib Bukele buscar la reelección.

La sala ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país que cumpliera con su fallo que permite que “una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

El partido gobernante, Nuevas Ideas, que ganó una supermayoría en el Congreso en las elecciones de febrero, utilizó la primera reunión de una nueva sesión legislativa en mayo para reemplazar a cinco jueces de la sala constitucional y despedir al fiscal general en lo que los críticos consideraron una toma de poder.

La ley salvadoreña permite al Congreso destituir a jueces constitucionales y al fiscal general con un voto legislativo de dos tercios. Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos criticaron la medida.

“Este declive en la gobernabilidad democrática perjudica la relación que EE.UU. se esfuerza por mantener con el Gobierno de El Salvador y erosiona aún más la imagen internacional de El Salvador como socio democrático y confiable en la región”, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado el domingo.

El TSE emitió este comunicado diciendo que dará cumplimiento a las disposiciones “que establece la opción de inscripción del presidente para un segundo término, si este así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo”.

