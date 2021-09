Coronavirus.- Ardern anuncia que gran parte de Nueva Zelanda saldrá del confinamiento esta semana

WELLINGTON, 6 (DPA/EP)



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha informado este lunes que gran parte del país saldrá del confinamiento a partir de este miércoles, después del duro bloqueo impuesto hace un par de semanas cuando se detectó un solo caso en Auckland y que posteriormente se extendió por Wellington, la capital.



"Lo hemos hecho muy bien para controlar este brote", ha dicho Ardern en rueda de prensa. La primera ministra neozelandesa ha señalado que están cerca de acabar con este último brote, pero ha pedido no bajar los brazos para no echar por tierra el "arduo trabajo de todos" estas últimas dos semanas.



No obstante el uso de mascarillas en espacios cerrados seguirá siendo obligatoria y se mantienen límites de aforo de un máximo de 50 personas en interiores y de cien al aire libre.



La variante "delta ha cambiado el juego, así que para vencerla, también tenemos que cambiar nuestro plan de juego", ha dicho Ardern, quien ha señalado que la región de Auckland permanecerá bajo estricto confinamiento, a la espera de que sus restricciones se revisen nuevamente el 13 de septiembre.



Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda han informado este lunes de 24 nuevos casos de coronavirus para un total de 3.400, de los que 729 permanecen activos y 27 corresponden a personas fallecidas a causa de la enfermedad.