Con menos opciones de carne en China, veto a Brasil sería breve

(Bloomberg) -- Las opciones de China para el suministro de carne vacuna se están reduciendo después de la medida más reciente que adoptó Brasil de suspender las exportaciones a ese país tras el descubrimiento de dos casos de la enfermedad de las vacas locas.

La suspensión temporal de Brasil se produce cuando los dos principales proveedores de China, Argentina y Australia, han tenido un acceso reducido al mercado de carne vacuna importada más grande del mundo este año. Argentina limitará sus exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de octubre para contener la inflación, mientras que la carne vacuna australiana está sujeta a restricciones comerciales impuestas por China en medio de las frías relaciones entre ambos países.

Esto sugiere que es poco probable que se prolongue la prohibición temporal de las exportaciones de carne vacuna brasileña. El hecho de que los dos casos de la enfermedad de las vacas locas fueran de naturaleza “atípica” también significa que la suspensión probablemente será un “asunto a corto plazo”, dijo la analista de Rabobank Pan Chenjun. Un caso atípico es poco habitual y ocurre de forma espontánea, a diferencia de los casos clásicos provocados por pienso contaminado.

La medida más reciente entró en vigor el sábado y se declaró en cumplimiento de los protocolos de salud entre Brasil y China. Pekín decidirá cuándo comenzará a importar nuevamente.

En junio de 2019, Brasil detuvo las exportaciones de carne vacuna a China después de un caso atípico de la enfermedad de las vacas locas; y la prohibición fue levantada por China unos 10 días después.

Nota Original:China’s Shrinking Beef Options Suggest Brazil Ban Will Be Brief

