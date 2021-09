Colombia.- Duque acusa a Venezuela de "patrocinar" el terrorismo y de albergar el secuestro de un coronel del Ejército

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha arremetido nuevamente este lunes contra Venezuela, país al que ha acusado de "patrocinar" y "apoyar" el terrorismo, mientras valoraba el vídeo difundido por las disidencias de las FARC, que servía como prueba de que el teniente coronel del Ejército Pedro Enrique Pérez, secuestrado en abril, seguía con vida, después de que se hubiera informado de su muerte.



"El Ejército transmitió la información de que podría haberse presentado ese asesinato, salió este video, estamos haciendo toda la constatación. Hemos tenido diálogos con la familia, pero lo que es claro, es que las disidencias lo han tenido en Venezuela y por eso es muy importante denunciar cómo desde ese país se le sigue dando patrocinio y apoyo al terrorismo", ha acusado el presidente Duque.



A pesar de que el Ejército aseguró el pasado viernes que Pérez había sido asesinado, Duque no solo ha descartado que los servicios de Inteligencia cometieran fallo alguno, sino que "gracias a la difusión" de estas afirmaciones, "los terroristas" se vieron "presionados" a difundir que "siguen teniendo en cautiverio" a Pérez, según cuentas medios colombianos.



El viernes, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, señaló que el Frente 28 de las disidencias FARC asesinaron al teniente coronel Pérez, quien fue secuestrado el pasado mes de abril y retenido desde entonces, según las autoridades colombianas, en territorio venezolano.



No obstante, un día después el grupo armado difundió un vídeo a través del canal de televisión Noticias Saravena, una ciudad fronteriza con Venezuela, en el que se puede ver a Pérez señalar que "a veces las cosas no son como parecen".



"Hay que enfrentar las cosas y mientras yo esté aquí respirando, estamos vivos. (...). Ojalá se pudiera llegar a una negociación", manifestó Pérez, después de que el comandante disidente Omar Pardo Galeano, alias 'Antonio Medina', desmintiera "el falso positivo mediático" orquestado por las autoridades colombianas.