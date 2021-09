Ciencia.-Perseverance consigue su primera muestra de roca en Marte

06-09-2021 Imagen de confirmación de la primera toma de muestra marciana tomada por el rover Perseverance POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El rover Perseverance de la NASA ha confirmado la primera muestra de un núcleo de roca perforado en el cráter Jezero de Marte. Su envase será sellado para que una futura misión lo traiga a la Tierra.



"¡Lo tengo! Con una mejor iluminación en el tubo de muestra, puede ver que el núcleo de roca que recogí todavía está allí. A continuación, procesaré esta muestra y sellaré el tubo", confirmó la cuenta en Twitter de la misión este 5 de septiembre.



Los datos relativos a la extracción exitosa de la muestra se recibieron el 1 de septiembre. En las imágenes iniciales descargadas después del evento histórico se pudo observar una muestra intacta presente en el tubo después de la extracción. Sin embargo, las imágenes adicionales tomadas después de que el brazo completase la adquisición de la muestra no fueron concluyentes debido a las malas condiciones de luz solar. El 5 de agosto, un primer ensayo de recogida de muestras fracasó al no quedar nada en el interior del recipiente cuando se tomaron imágenes.



El sistema de muestreo y almacenamiento en caché de Perseverance utiliza un taladro de percusión giratorio y una broca hueca en el extremo de su brazo robótico de 2 metros de largo para extraer muestras un poco más gruesas que un lápiz. Dentro de la barrena durante la extracción de núcleos hay un tubo de muestra. Después de completar la extracción de ayer, Perseverance maniobró el descorazonador, la broca y el extremo abierto del tubo de muestra para obtener la imagen del instrumento Mastcam-Z del rover. El objetivo del intento de recolección de muestras fue una roca del tamaño de un maletín que pertenece a una línea de cresta que tiene más de 900 metros de largo y contiene afloramientos rocosos y cantos rodados.



El conjunto inicial de imágenes de Mastcam-Z mostró una parte del núcleo de una roca dentro del tubo de muestra. Después de tomar estas imágenes, el rover inició un procedimiento llamado "percusión para ingerir", que hace vibrar la broca y el tubo cinco veces durante un segundo.



El movimiento está diseñado para limpiar el borde del tubo de muestra de cualquier material residual. Esto también puede ayudar a que la muestra se deslice más hacia el interior del tubo. Una vez que el rover terminó este procedimiento, tomó un segundo conjunto de imágenes con la cámara Mastcam-Z. En estas imágenes, la iluminación es deficiente y las partes internas del tubo de muestra no son visibles. Las nuevas imágenes con mejor luz han confirmado que la toma de muestras ha sido un éxito.