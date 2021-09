Casa Real.- Moreno reivindica los "grandes servicios a España" del Rey y el Emérito frente a quienes quieren "cargarse" la monarquía

14-06-2021 Los Reyes Felipe y Letizia, junto a el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (1d), en la explanada del Palacio de San Telmo antes del acto de la entrega de la Medalla de Honor de Andalucía al Rey Felipe VI a 14 de junio del 2021, en Sevilla, Andalucía POLITICA María José López - Europa Press



SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha reivindicado este lunes los "grandes servicios a España" que, en su opinión, han prestado tanto el actual Rey de España, Felipe VI, como su padre, el Rey emérito Juan Carlos I, y ello frente a los "grupos políticos" que quieren "cargarse la monarquía constitucional".



En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el presidente de la Junta ha realizado esta defensa de los Reyes y de la monarquía parlamentaria al hilo de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía sobre la fortuna de Juan Carlos I.



Al respecto de esta cuestión, Juanma Moreno ha apuntado que, por un lado, hay "muchas motivaciones políticas por parte de muchos sectores que, de forma explícita y clara, quieren acabar con nuestro sistema de monarquía parlamentaria", y por otro lado hay "investigaciones judiciales".



Ha agregado que "la Justicia siempre tiene la obligación de investigar, y debe hacer su trabajo y no tener obstáculos" para ello, como, según cree Moreno, no tiene actualmente para llevar a cabo esa labor.



El presidente de la Junta ha pedido que "no juzguemos ni sentenciemos sin ser jueces, como algunos están haciendo desde tribunas políticas", porque "los únicos que pueden juzgar son las autoridades judiciales", según ha remarcado.



Juanma Moreno ha defendido que Felipe VI ha realizado "un ejemplo de transparencia, renovación, responsabilidad, en una actitud impecable", y "todo eso lo tenemos que valorar el conjunto de los ciudadanos", al igual que ha defendido que tanto el actual monarca como su padre, Juan Carlos I, "han hecho grandes servicios a España" que "tenemos que tener muy en cuenta".



Frente a ello, el presidente andaluz ha aludido al "intento" por parte de algunos "grupos políticos de orillar, marginar, ningunear la figura del Rey y eliminarla". "Quieren cargarse la figura del Rey, la monarquía constitucional y el legado de la Constitución de 1978", ha lamentado Juanma Moreno, que ha tildado esa pretensión de "gravísimo error, porque además no hay una mayoría que sustente" esa aspiración.



RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL



Por otro lado, sobre la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a falta de un acuerdo entre el PSOE y el PP para ello, Juanma Moreno ha sostenido que al respecto "hay que buscar una fórmula de acuerdo, pero la tiene que buscar quien tiene la responsabilidad de gobernar", que ahora es el presidente Pedro Sánchez, según ha abundado.



El también líder del PP-A ha remarcado que "sobre la mesa" está el "planteamiento" de su partido de "cambiar el formato de elección de los jueces, que hasta ahora son elegidos por los diputados, los partidos políticos, para que sean los jueces los que decidan quién les puede representar mejor en órganos tan importantes" como el CGPJ, según ha abundado.



Moreno ha pedido a Sánchez que tenga "una actitud proactiva". "Se tiene que poner las pilas", ha aseverado el presidente andaluz antes de agregar que el jefe del Ejecutivo "no puede estar sin llamar al líder de la oposición durante meses y después pedirle un acuerdo". Frente a ello, ha opinado que el presidente del Gobierno deberá "hacer un esfuerzo de aproximación" hacia el líder del PP, Pablo Casado, "sentarse con él, negociar y buscar un punto intermedio que sirva para desbloquear una situación que evidentemente no es buena".



En esa línea, el presidente de la Junta ha subrayado que "los acuerdos siempre se encuentran con la negociación", y cuando Sánchez "no tiene voluntad de acuerdo porque desprecia, en el sentido institucional, a Casado porque no le hace ningún caso, es muy difícil llegar a acuerdos".