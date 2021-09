Camilo, arropado por su mujer Evaluna, enamora a su 'tribu' con un inolvidable concierto en Madrid

05-09-2021 El cantante Camilo, durante su concierto en el Wizink Center EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Convertido en uno de los artistas latinos más escuchados del momento gracias a superhits como 'Vida de rico', 'Tutu', 'Favorito' o 'Por primera vez', Camilo lleva desde el pasado 7 de julio recorriendo nuestro país con una extensa gira de conciertos - 'Mis manos tous' - con la que por fin, y para alegría de sus fans, ha desembarcado en Madrid.



Con un lleno total en el Wizink Center, y arropado por su mujer Evaluna y por artistas de la talla de Pablo Alborán o Dani Martín, el colombiano ha ofrecido un espectacular y aplaudido concierto en el que, con un canto al amor en toda regla, conseguía emocionar hasta las lágrimas a un público entregado al que le costó lo indecible mantenerse sentados en sus asientos, cumpliendo así con la normativa Covid.



A lo largo de más de dos horas, descalzo y con un mono blanco en el que lleva escritas las ciudades de su primera gira por España, Camilo repasó sus éxitos más conocidos, enamorando a sus seguidores con una combinación perfecta de sus canciones más románticas y también las más bailables, que se han convertido en un himno a la positividad y el 'buenrollismo' en los últimos tiempos.



Como no podía ser de otro modo - ya es casi una tradición en los conciertos del colombiano - su mujer Evaluna Montaner (musa e inspiración de sus grandes hits) se subió con él al escenario del Wizink Center para cantar a dúo temas como 'Machupichu' o '999'. Pero no fue la única, ya que Pablo Alborán - con 'El mismo aire' - Dani Martín - con 'Manos de tijera' - y Nicki Nicole - con 'La difícil' - acompañaron a Camilo en una noche inolvidable, desatando la locura entre sus entregadísimos fans, que no dejaron de aplaudir ni corear sus canciones en una noche única con la que el colombiano entregó su corazón a Madrid. Un pequeño fragmento de su inolvidable concierto... ¡En el siguiente vídeo!