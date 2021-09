Brenda Zambrano 🍒 y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Brenda Zambrano 🍒 (@brendazambranoc) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 189.125 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares:





💕💕





estoy en una etapa de mi vida en que solo me creo lo que me demuestran





Y el día que menos te lo esperes sucederá. Encontrarás a un hombre fiel, noble, íntegro, educado y cariñoso. Encontrarás un hombre que sólo tendrá ojos para ti,que te demostrará con hechos que se preocupa por ti y por todo lo que a ti te importa. Un hombre que te verá como su pareja en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y obligaciones. Que te dirá que no tienes que cambiar nada de ti porque para él, así ya eres perfecta Que no le importarán tu peso, tus estrías, tu celulitis ni tus manías. Un hombre que te preguntará todos los días si has comido, si te encuentras bien o si estás cansada. Un hombre que parecerá hecho exactamente a tu medida, que te prestará atención, que en vez de inventar pretextos para no estar contigo te dirá: "-¿Vienes ya o voy yo? " Y ese hombre que te demostrará todos los días que el amor verdadero si existe y vale la pena. @gutycarrera TE AMO 💕





Estamos listos Para @inseparables.mx @gutycarrera 😍 gracias @brendazambranoteam por la foto





estoy orgulloss de mí, por salir de etapas de las que pensaba que nunca saldría

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.