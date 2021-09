Brasil.- Muñoz (UP) advierte del aumento de los "ataques a la democracia" de Bolsonaro y del temor a un golpe de estado en Brasil

23-02-2021 La diputada de Unidad Podemos Lucía Muñoz Dalda interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 23 de febrero de 2021. El Pleno debate hoy, unas horas después de que el Rey acuda a la Cámara a celebrar el 40 aniversario del fracaso del golpe de Estado de 1981, una iniciativa de ERC que insta al Gobierno a revocar la inviolabilidad del jefe del Estado y a retirar el aforamiento al Rey emérito y otros miembros de la Familia Real. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La diputada de Unidas Podemos (UP) por Baleares en el Congreso de los Diputados, Lucía Muñoz, ha alertado del aumento de "ataques a la democracia" por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del temor a un golpe de estado en el país.



Así lo ha explicado este lunes la diputada de UP, quien ha destacado que "Bolsonaro y sus aliados de la ultraderecha están agitando y casi promocionando un golpe" en Brasil.



El pasado mes de agosto, la diputada de Unidas Podemos participó en el viaje de la Internacional Progresista a Brasil, del que obtuvieron "fructíferos resultados" en cuanto a propuestas en defensa de la democracia, la Amazonía y sus pueblos.



En él, UP pudo constatar "la situación de las comunidades indígenas" y dar visibilidad a la movilización 'Lucha por la vida', "que denuncia la política de Bolsonaro al servicio de las multinacionales, que están sentenciando a muerte a los pueblos indígenas y a toda la selva amazónica".



En este sentido, Muñoz ha insistido que lo que está pasando en Brasil "es algo que afecta a todo el planeta", por lo que la Comunidad Internacional "tiene el deber de frenarlo".



La diputada ha informado también de la movilización convocada este martes para "agitar los temores de un golpe de estado", que podría servir "para justificar el aplazamiento de las elecciones" en Brasil.