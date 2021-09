Bomba de precios del bitcoin apoyará lanzamiento en El Salvador

(Bloomberg) -- Un movimiento cada vez mayor en las redes sociales está llamando a las personas a comprar pequeñas cantidades de bitcoines para apoyar el plan de El Salvador de convertir el token en una moneda de curso legal.

Usuarios de plataformas como Twitter y Reddit están discutiendo planes para comprar US$30 en bitcoines en masa el 7 de septiembre para marcar la entrada en vigor de la ley de bitcóin. La potencial bomba de precios coordinada se hace eco de anteriores campañas en línea dirigidas a acciones meme como GameStop Corp.

El Salvador comenzó a instalar cajeros automáticos de bitcóin para permitir a los ciudadanos convertir el token en dólares estadounidenses, y el Gobierno creó un fondo de US$150 millones para respaldar las conversiones de bitcoines a dólares estadounidenses. Los salvadoreños podrán descargar la billetera digital del Gobierno, ingresar su número de identificación y recibir US$30 en bitcóin, dijo el mes pasado el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a los medios locales.

Será un desafío para los usuarios coordinar y ejecutar dicho plan, dijo Vijay Ayyar, titular para Asia Pacífico de la bolsa de criptomonedas Luno, en Singapur.

“Decir algo y realmente hacerlo son cosas muy diferentes”, señaló.

El bitcóin ha tenido una buena racha últimamente, avanzando a casi US$52.000 el lunes para alcanzar el nivel más alto desde mayo. Esto se produce en medio de un resurgimiento más amplio en el sector de las criptomonedas tras una caída hace unos meses.

