BMW gana participación de mercado con vehículos eléctricos

(Bloomberg) -- BMW AG incrementó los pedidos de celdas de batería para seguir el ritmo de la creciente demanda de automóviles eléctricos que representaron más del 11% de las entregas durante la mitad del año.

El fabricante de automóviles alemán ahora tiene contratos por más de 20.000 millones de euros (US$23.800 millones) en baterías, frente a los 12.000 millones de euros anteriores, dijo el director ejecutivo, Oliver Zipse, en una entrevista. Las celdas están destinadas a los sedán i4, los vehículos utilitarios deportivos iX y otros modelos que BMW estará produciendo hasta 2024. La compañía planea comenzar a cambiar a una nueva generación de baterías el año siguiente.

“Estamos siguiendo el mercado”, dijo Zipse. “El primer semestre demostró que estamos creciendo y ganando participación de mercado. Estamos en medio de la electrificación”.

Los fabricantes de automóviles se están recuperando de una escasez paralizante de semiconductores que ha puesto a la industria en alerta máxima para identificar otras vulnerabilidades en sus cadenas de suministro. El acceso a suficientes celdas de batería y materias primas como el cobalto y el níquel será fundamental para las transformaciones eléctricas de los fabricantes de automóviles establecidos. Tesla Inc., líder de los vehículos eléctricos, ha llegado hasta cerrar acuerdos de suministro de metales con mineras.

El aumento de pedidos de celdas de BMW está repartido entre las chinas Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. y EVE Energy Co., la surcoreana Samsung SDI Co. y la sueca Northvolt AB.

Si bien BMW preparó una respuesta a las crecientes ventas de vehículos eléctricos, sigue estando limitado por la escasez de semiconductores. El mes pasado, la empresa pronosticó que la situación empeoraría hasta fin de año.

“Dijimos hace algunas semanas que el segundo semestre sería más difícil, y eso es lo que evidenciamos ahora”, dijo Zipse. “Está más complicado y el problema durará muchos meses”.

Nota Original:BMW Orders Up $24 Billion of Batteries as EV Demand Grows (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.