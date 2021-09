Alcalde de La Paz pide informe de explosión que dejó a dos menores heridos

Fotografía de archivo del alcalde de la ciudad boliviana de La Paz, Iván Arias. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 6 sep (EFE).- El alcalde de la ciudad boliviana de La Paz, Iván Arias, pidió este lunes al Ministerio de Gobierno (Interior) y la Policía dar un informe sobre la explosión en la víspera de un artefacto que causó daños en un edificio municipal y dejó dos menores con heridas leves en un hecho confuso.

"No es una simple dinamita, es un artefacto explosivo que tiene esquirlas y ha penetrado las cortinas de hierro. Todo el edificio de recaudaciones tributarias, los nueve pisos tienen vidrios rotos y esquirlas", dijo el alcalde paceño en una rueda de prensa.

El domingo en la noche explotó un artefacto en la intersección de las calles Mercado y Colón, en pleno centro de la ciudad, donde opera el edificio de recaudaciones del municipio y a pocos metros del Palacio Municipal de la ciudad.

La detonación no solo causó daños en las ventanas de la infraestructura municipal sino también en los edificios cercanos, entre ellos los de un banco y algunas tiendas, mientras que se evidenció que la explosión perforó partes de un muro cercano.

El suceso causó heridas leves en dos niños de 12 y 8 años que estaban con su madre cerca del lugar, se informó en la rueda de prensa.

"Acá hay un Gobierno Municipal que no va a permitir de loteadores, avasalladores (de terrenos) o gente que quieren sentarnos miedo, nos domine", mencionó el alcalde que insinuó que podría tratarse de una represalia de esos grupos por acciones que ha tomado el municipio tras demoler viviendas asentadas ilegalmente.

Arias pidió que "lo más pronto posible" el Ministerio de Gobierno y la Policía emitan un informe para determinar quiénes causaron los daños bajo la revisión de las cámaras de seguridad que están en los alrededores y así "evitar cualquier especulación".

El alcalde paceño anunció que a partir de ahora se tomarán mayores medidas de seguridad en todas las instalaciones municipales tomando en cuenta que este fin de semana en la Secretaría Municipal de Culturas se sustrajeron computadoras e información.

Todavía no se han cuantificado los daños materiales que la explosión dejó en los ambientes incluidos algunos vehículos que estaban en un estacionamiento contiguo del municipio.