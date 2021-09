Al menos 42 mujeres han muerto por la violencia machista en Nicaragua en 2021

Cinco mujeres fueron asesinadas por hombres en agosto pasado en Nicaragua, que se sumaron a otras 37 reportadas entre enero y julio pasado, para totalizar 42, de acuerdo al último informe de la organización feminista. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 6 sep (EFE).- Al menos 42 mujeres han muerto por la violencia machista en Nicaragua en lo que va de 2021, informó este lunes la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.

Cinco mujeres fueron asesinadas por hombres en agosto pasado en Nicaragua, que se sumaron a otras 37 reportadas entre enero y julio pasado, para totalizar 42, de acuerdo al último informe de la organización feminista.

El total de las nicaragüenses víctimas de feminicidio en lo que va del año asciende a 51, incluyendo niñas y adultas, si se toma en cuenta 9 que fueron asesinadas fuera del país, según el reporte.

El número de mujeres que han escapado de ser asesinadas desde el 1 de enero pasado hasta ahora es de 86, según la organización, que clasificó los casos como "feminicidios en grado de frustración".

Como consecuencia de los crímenes, un total de 65 niños han quedado en la orfandad, indicó Católicas por el Derecho a Decidir.

Los datos sobre los agresores divulgados por el organismo, que no distinguen entre los feminicidios de nicaragüenses ocurridos dentro o fuera de su país de origen, señala que 20 tenían relación de pareja con la víctima, 9 eran conocidos, 9 desconocidos, 7 familiares, 3 no identificados, 2 compañeros de trabajo y uno su expareja.

Sobre la justicia en cada caso, 15 sospechosos están en proceso judicial, 7 ya fueron sentenciados, 4 se encuentran prófugos, 3 bajo investigación y 2 se suicidaron, mientras que 11 casos continúan impunes, detalló el informe.

La semana pasada, organizaciones feministas divulgaron cuatro líneas telefónicas para que las mujeres pidan apoyo en caso de sufrir violencia machista.

El Gobierno de Nicaragua ha reabierto las Comisarías de la Mujer, sin embargo las feministas insisten en que no han brindado los resultados esperados.