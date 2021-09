Afganistán.- Los republicanos acusan a los talibán de tener como "rehenes" a estadounidenses en el norte de Afganistán

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El principal republicano en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, ha acusado este domingo a los talibán de mantener como "rehenes" a ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Mazar-e Sharif, en el norte de Afganistán.



McCaul ha denunciado que los talibán "no están autorizando la salida de los aviones" del aeropuerto Mazar-e Sharif, capital de la provincia de Balj, y ha asegurado que seguirá siendo así hasta que Estados Unidos reconozca a las nuevas autoridades afganas.



"Sabemos que la razón es porque los talibán quieren algo a cambio". Esto "se ha convertido en una situación con rehenes, en la que no se permitirá a los ciudadanos estadounidenses que se vayan hasta que obtengan el pleno reconocimiento de Estados Unidos", ha asegurado McCaul en declaraciones para la cadena Fox.



Según McCaul todavía hay "cientos" de estadounidenses a la espera de salir de Afganistán. En el caso del aeropuerto de Mazar-e Sharif, asegura que hay "seis aviones" con ciudadanos estadounidenses y colaboradores afganos a los que no se permite abandonar el país.



Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que no dispone de información específica sobre esta situación que comenta McCaul y ha recordado que Washington ya no cuenta con personal sobre el terreno que facilite estas salidas.



"No tenemos personal sobre el terreno, ni efectivos aéreos, ni controlamos el espacio aéreo, ya sea sobre Afganistán o sobre cualquier otro lugar de la región", ha señalado un fuente del Departamento de Estado a la cadena CNN.



"Dadas estas limitaciones, tampoco tenemos medios fiables para confirmar detalles básicos sobre estos vuelos, incluido quiénes pueden estar organizándolos, el número de ciudadanos estadounidenses y otros grupos prioritarios a bordo", o "dónde planean aterrizar, entre muchos otros temas", señala esta fuente.