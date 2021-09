ACTUALIZA 1-Muere actor francés Jean-Paul Belmondo: AFP

(Actualiza con identificador de medio, agrega detalles)

PARÍS, 6 sep (Reuters) - Jean-Paul Belmondo, una estrella indiscutida de la Nouvelle Vague del cine francés después de su impactante actuación en la película "Sin Aliento", de Jean-Luc Godard, en 1959, murió a los 88 años, reportó el lunes la agencia de noticias francesa AFP.

Belmondo, un carismático actor, pasó al cine convencional en la década de 1960 y se convirtió en uno de los principales héroes de comedia y acción de Francia.

Su decisión de seguir una carrera en el cine comercial y de alejarse del cine-arte le generó críticas de que había desperdiciado su indiscutible talento, algo que siempre negó.

"Cuando un actor tiene éxito, la gente le da la espalda y dice que ha tomado el camino más fácil, que no quiere esforzarse ni correr riesgos", dijo Belmondo.

"Pero si fuera tan fácil llenar los cines, entonces el mundo del cine estaría en mucho mejor estado de salud de lo que está. No creo que me hubiese mantenido en el foco durante tanto tiempo si hubiera estado haciendo cualquier basura antigua. La gente no es tan estúpida", agregó. (Reporte de GV De Clercq; Editado en español por Lucila Sigal)