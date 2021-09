A confirmar las expectativas

La selección española de fútbol SUB 21, emprendió su viaje a Lituania, en cuya capital, Vilna, se enfrentará el martes a la selección anfitriona.EFE/RFEF

Madrid, 6 sep (EFE).- La selección española sub-21 afronta este martes en Vilna frente a Lituania (17:30 horas CEST, -2 GMT) el segundo partido de clasificación para el Europeo de la categoría que se disputará en 2023, al que llega líder de grupo y con el ojbeitvo de confirmar las grandes expectativas generadas tras golear a Rusia (4-1) en el estreno.

Un encuentro en el que Yeremy Pino se erigió como gran estrella. Dos goles y dos asistencias, pero sobre todo la sensación que deja a los espectadores de estar viendo a un futbolista diferente a los que hay en la actualidad gracias a su desborde, desparpajo e imaginación para hacer cosas diferentes.

Para enfrentarse a Lituania podría repetir en una posición extraña para él como es la mediapunta, donde en la segunda parte, tras la entrada de Ander Barrenetxea, con el que se entendió a la perfección, demostró que, como le insiste su padre, ha mejorado de cara a portería.

Bryan Gil, quien se retiró a los 80 minutos de juego por la fatiga, está al 100 por 100 y volverá a ejercer de capitán. Fer Niño, también con molestias, ha entrenado sin problemas y será difícil no verle de inicio tras su doblete.

Beñat Turrientes, quien llegó a última hora y se coló en el once titular, y Antonio Blanco se juegan uno de los puestos en el doble pivote, al lado de un Unai Vencedor que fue el chico para todo de Luis de la Fuente en el centro del campo, algo a lo que el técnico riojano le da gran importancia. Dani Ceballos y Martín Zubimendi han sido sus pilares en las anteriores generaciones; a partir de ahí construye al equipo.

Y de la defensa. El punto débil hasta el momento por lo mostrado frente a Rusia. Juan Miranda es fijo en el lateral izquierdo y la pareja formada por Hugo Guillamón y Alejandro Frances necesita continuidad, por lo que el cambio podría estar en la entrada de Guille Rosas en el lateral derecho.

En portería, Arnau Tenas falló en el tanto de Rusia, propiciado también por una mala cesión de Miranda, pero más tarde demostró sus dotes en el mano a mano. Julen Agirrezabala, único portero con guardameta en la élite, aguarda su oportunidad.

Por su parte, Lituania llega tras una dura derrota frente a Eslovaquia (3-1) en un partido en el que no tuvieron el control en ningún momento, a pesar de empatarlo de penalti en el minuto 56. Comienzo con mal pie de su joven entrenador -40 años- Marius Stankevicius, que intentarán revertir ante su público.

- Alineaciones probables

Lituania: Baliutavicius; Paulauskas, Armalas, Park, Jansonas; Ramanauskas, Piliukaitis, Zebrauskas; Dolznikov, Zubauskas y Milasius.

España: Agirrezabala, Guille Rosas, Francés, Guillamón, Miranda; Blanco, Vencedor; Barrenetxea, Yeremy, Bryan Gil; y Fer Niño.

Árbitro: Necj Kajtazovic (Eslovenia)

Estadio: LFF Stadium de Vilna (Lituania).

Hora: 17:30 horas CEST (15:30 horas GMT).