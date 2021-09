0-0. El Salvador cede un segundo empate en casa y Honduras da la pelea de visitante

Bran Tamacas (i), de El Salvador, fue registrado este domingo al disputar un balón con Jonathan Rubio, de Honduras, durante un partido de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial FIFA de Catar 2022, en el estadio Cuscatlán, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 5 sep (EFE).- El Salvador y Honduras firmaron este domingo un empate 0-0, el segundo consecutivo para ambos en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Catar 2022 y que complica a los locales que no ganan ni anotan en casa.

El de hoy fue el segundo empate que cede El Salvador en casa, la jornada anterior igualó 0-0 con Estados Unidos, mientras que Honduras rescató otro punto como visitante, pues la fecha anterior igualó 1-1 en los pagos de Canadá.

Los locales mantuvieron el dominio de balón durante la mayoría del encuentro, pero el partido se pudo inclinar a favor de los visitantes de no ser por el guardameta Mario González.

El portero salvadoreño sacó un remate de cabeza sobre la línea de gol en el tiempo agregado.

Los hondureños, dirigidos por el uruguayo Fabián Coito que hizo 9 cambios en su equipo titular respecto al juego ante Canadá, metieron presión a los salvadoreños para tratar de forzar un error de los defensores y también intentaron imponer su fortaleza física.

Con toques cortos y a ras de piso, los dirigidos por el salvadoreño-estadounidense Hugo Pérez desahogaban su campo, pero sin mayores éxitos en la transición al ataque.

El control de la pelota de La Selecta no fue cómodo en ningún pasaje del partido y casi siempre se vio amenazado por la posibilidad de un contragolpe de los hondureños.

Pérez procuró dar mayor potencia a su ataque con el ingreso de Walmer Martínez y Joshua Pérez, pero la dinámica del encuentro no varió significativamente.

El arbitró frenó el partido al minuto 81 cuando parte de la iluminación del estadio Cuscatlán falló y la espera se prolongó por más de 15 minutos.

El Salvador ingresó a Enrico Dueñas y Amando Moreno como último recurso para intentar sumar sus primero tres puntos en la eliminatoria.

La última opción salvadoreña llegó mediante un disparo desde unos 25 metros de Narciso Orellana que se fue por arriba del arco en el tiempo agregado.

"En estos dos partidos han tocado dos empates con selecciones fuertes que tienen procesos un poco más largos, pero tenemos que seguir mejorando", dijo Peréz al finalizar el encuentro.

Tras dos visitas, Honduras recibirá el miércoles a Estados Unidos y el 7 de octubre a Costa Rica, mientras que El Salvador debe visitar a Canadá el día 8 y recibirá a Panamá el 7 de octubre.

- Ficha técnica:

0. El Salvador: Mario González; Alexander Larín, Ronald Rodríguez, Eriq Zavaleta (Roberto Domínguez, m.63), Bryan Tamacas; Alex Roldán, Darwin Cerén (Joshua Peréz, m.58), Narciso Orellana, Marvin Monterroza (Amando Moreno, m.78); Jairo Henríquez (Enrico Dueñas, m.79) y Joaquín Rivas (Walmer Martínez, m.58).

Seleccionador: Hugo Pérez.

0. Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Danilo Acosta, Johnny Leverón, José García; Bryan Acosta, Óscar Boniek (Kervin Arriaga, m.70), Jonathan Rubio, Antony Lozano; Rigoberto Rivas (Edwin Rodríguez, m.69) (Carlos Pineda, m.90) y Romell Quioto.

Seleccionador: Fabián Coito.

Árbitro: el guatemalteco Walter Alexander López amonestó a Zavaleta, Domínguez, Dueñas y a García.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda fecha de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022, jugado en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.