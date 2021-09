Zverev fuerza la retirada de Sock y jugará la cuarta ronda del US Open con Sinner

El alemán Alexander Zverev fue registrado este sábado al lamentar el retiro del estadounidense Jack Sock, al final de un partido de la tercera ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.). EFE/Jason Szenes

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 4 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, tras verse superado en el primer set por un gran tenis del estadounidense Jack Sock, consiguió su pase a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos tras la retirada de su rival cuando ya tenía ventaja de 3-6, 6-2, 6-3 y 2-1.

Una lesión en la parte superior de la pierna derecha le impidió a Sock mantener el nivel del primer set del último partido de la sexta jornada del Abierto de Estados Unidos que se disputó en la pista central Arthur Ashe Stadium.

"Si Jack hubiera continuado jugando de la forma en que estaba jugando en el primer set, lo hubiera hecho en una hora y media y yo hubiera planeado mis vacaciones y las hubiera pasado bien la semana que viene en algún lugar del mundo, al sur de Francia", declaró Zverev en su entrevista en la cancha.

"Jack es un jugador increíble. Ha estado en el Top 10, me ha vencido varias veces, ha vencido a los mejores jugadores varias veces. Es campeón de Masters 1000 y lo demostró en el primer set" señaló el tenista alemán.

Zverev alabó al jugador estadounidense al decir que "logró tres mil ganadores y cero errores no forzados en ese primer set, así que cuando está jugando así, nunca lo había visto antes. Nunca he jugado contra nadie que alcanzase ese nivel, así que espero que pueda volver a estar sano y que esté en la cima del juego muy pronto".

El alemán medalla de oro olímpica pasó a octavos de final en Flushing Meadow por tercer año consecutivo. En su última visita al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA el año pasado, Zverev estuvo a dos puntos de levantar su primer gran trofeo en la final contra el austríaco Dominic Thiem, que fue el vencedor.

Zverev está jugando el mejor tenis de su carrera, extendiendo su racha de 14 triunfos consecutivos tras 33 golpes ganadores, cometiendo solo 10 errores no forzados.

Sock logró 18 asombrosos golpes ganadores en el primer set, dominando el juego con su derecha. Pero después del primer juego del segundo set, el estadounidense solicitó que el fisioterapeuta de la ATP Clay Sniteman envolviera la parte superior de la pierna derecha y el tono del partido cambió.

Zverev se quedó muy por detrás de la línea de fondo durante la mayor parte del partido y obligó a Sock a jugar bolas adicionales y poner a prueba su estado físico.

En el penúltimo punto del partido, Sock saltó para intentar alcanzar un globo de revés, que pareció agravar nuevamente su lesión. Un punto después, una vez que Zverev rompiera su servicio, el favorito local se retiró.

"A veces es difícil interpretar a alguien que no está al 100 por ciento. Creo que todos vieron que Jack estaba realmente luchando físicamente", comentó Zverev. "Tienes que mantener tu enfoque. Al final del día, todos somos competidores y de alguna manera tenemos que llevar el partido al final".

El medallista de oro individual de los Juegos Olímpicos de Tokio y campeón de Cincinnati jugará el próximo #NextGenATP contra el italiano Jannik Sinner, decimotercer favorito, quien luchó contra el francés Gael Monfils en cinco sets en las primeras horas de esta jornada.

Creo que mi partido de cuarta ronda contra Jannik Sinner será extremadamente entretenido porque es un chico muy joven que tiene mucha hambre y siento que será un partido de alto nivel ", dijo Zverev."

"Lo sé. Estoy jugando bien, pero sé que otros jugadores también están jugando muy bien, así que espero mantener mi forma y tener la mejor oportunidad", añadió.