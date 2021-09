Venezuela recibirá "esta semana" las primeras vacunas del Covax, según Maduro

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 5 sep (EFE).- Venezuela recibirá "esta semana" las primeras vacunas contra la covid-19 del mecanismo Covax, que administra la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró este domingo el presidente Nicolás Maduro.

"Esta semana llegan las primeras vacunas del mecanismo Covax y aspiramos a que el mecanismo Covax acelere para que, en octubre, nos entregue todas las vacunas para vacunar, de acuerdo al estimado, a 6 millones de venezolanos", dijo Maduro en una entrevista que le hizo su ministro de Cultura, Ernesto Villegas.

En dicha entrevista, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), también denunció haber descubierto que "estaban ralentizando" y "saboteando" la entrega de vacunas de ese mecanismo.

"(Yo) era consciente de algunos funcionarios internacionales, mala gente que hay en esos organismos, que (...) se prestaron a sabotear a Venezuela", afirmó el mandatario.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes que el país aún no había recibido "ni una dosis" de las vacunas del mecanismo Covax.

"A pesar de que Venezuela canceló hasta el último centavo (...) no ha recibido una sola dosis al día de hoy; es lo que se llaman las sanciones de segundo nivel", expresó en el curso virtual de capacitación docente América Latina en la encrucijada.

Un día antes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que, dentro del mecanismo Covax y para una distribución equitativa de las vacunas, se han generado órdenes de compra a través del fondo rotatorio de 693.000 dosis de la vacuna de Sinovac, que deberían estar llegando a finales de septiembre a Venezuela.

Además, se espera que arriben a Venezuela para el "último trimestre del año" dosis adicionales de Sinopharm.

Venezuela ha administrado, hasta ahora, según el jefe de información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, Enrique Pérez-Gutiérrez, 9.342.817 dosis, de las cuales 6.653.094 fueron administradas a 3.326.547 personas que recibieron la pauta completa, y el resto, a ciudadanos inyectados, únicamente con la primera unidad de dos necesarias.

El pasado 1 de agosto, Maduro anunció que iban a comenzar a llegar al país vacunas del mecanismo Covax "en los próximos días".

Sin referirse a esa fecha ofrecida anteriormente, el gobernante consideró que Venezuela lleva el ritmo de vacunación que puede debido a la "la persecución financiera internacional y del sabotaje de los tiempos delegada de algunas vacunas".

HAN TRAZADO UN "PLAN ALTERNATIVO"

Maduro hizo hincapié en que su Gobierno trazó "un plan alternativo", del que no facilitó detalles, para llegar a vacunar al 70 % de la población en octubre.

"Hoy llevamos un 30 % de población vacunada y aspiramos, después de septiembre, a llegar al 50 % y en octubre llegar a la meta del 70 %", apostilló.

Acerca de la vacuna Sputnik V que, según reconoció el ministro de Cultura en su pregunta, fue inoculada a muchos ciudadanos que ahora esperan la llegada de nuevas dosis para recibir la segunda, el jefe de Estado explicó que los fabricantes en Rusia "han solventado algunos problemas que tenían con las empresas de producción".

"Ya esta semana, el lunes, ingresa a Venezuela parte de esa segunda dosis y, para finalizar septiembre, debe estar concluida la operación de las segundas dosis", concluyó.