Venezuela.- Maduro advierte de que no habrá impunidad para Guaidó pese al diálogo abierto en México

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido de que que no habrá impunidad sobre los actos cometidos contra el Estado por el líder opositor Juan Guaidó.



"No va haber impunidad ni en México ni en Marte. Aquí no va haber impunidad. Tiene que haber justicia, justicia severa, porque es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana", ha afirmado Maduro durante una entrevista en la cadena pública Venezolana de Televisión.



En particular, Maduro ha mencionado el "robo" de la petrolera Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, o la petroquímica Monómeros en Colombia. Además sería responsable del secuestro de más 8.000 millones de dólares y el robo de más de 2.000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra.



A todo ello habría que sumar las sanciones impuestas a petición de la oposición que han limitado la exportación para Venezuela, ha señalado Maduro.



El Ministerio Público venezolano ha abierto 25 causas contra Guaidó, quien está siendo investigado por usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.



"NEGOCIAMOS CON ESTADOS UNIDOS"



En cuanto al diálogo abierto con la oposición en México con la mediación de Noruega y Rusia y Países Bajos como observadores, Maduro ha advertido de que la negociación "es con Estados Unidos".



"Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa entendemos que nos sentamos con el Gobierno de Estados Unidos porque esa Plataforma Unitaria por la Unidad son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos tanto en tiempos de Donald Trump como en tiempos de Joe Biden (...). Cuando negociamos con ellos negociamos con Estados Unidos", ha aseverado.



Maduro ha destacado que el reconocimiento mutuo de ambas partes es uno de los factores más importante de la mesa de diálogo que se lleva a cabo en México. Además del levantamiento de las sanciones y la devolución de los activos estatales en el extranjero, Maduro ha explicado que en la mesa está un documento privado sobre la defensa de los derechos venezolanos sobre el Esequibo, una región en disputa territorial con Guyana.