Thieme destrona en casa a Fuchs como campeón de Europa

El alemán André Thieme, a lomos de "DSP Chakaria", celebra este domingo la victoria en los Campeonatos de Europa de saltos de obstáculos de equitación, disputados en Riesenbeck (Alemania), tras imponerse en la ronda de desempate al jinete que defendía el título logrado hace dos años en Rotterdam (Países Bajos), el suizo Martin Fuchs. EFE/Christophe Taniere /Federación Ecuestre Internacional (FEI)

Madrid, 5 sep (EFE).- El alemán André Thieme, a lomos de ‘DSP Chakaria’, obtuvo este domingo la victoria en los Campeonatos de Europa de saltos de obstáculos de equitación, disputados en Riesenbeck (Alemania), tras imponerse en la ronda de desempate al jinete que defendía el título logrado hace dos años en Rotterdam (Países Bajos), el suizo Martin Fuchs.

Thieme, de 46 años, concluyó de esta forma un fin de semana perfecto, en el que sumó la plata por equipos y en el programa individual alcanzó tres recorridos perfectos de los cuatro que incluyó la competición. Precisamente su único derribo llegó al final, en la primera barrera del triple obstáculo, para acabar con 6.84 puntos totales.

El germano logra el decimoquinto título individual para su país en los 64 años de historia de la competición. La amazona Meredith Michaels-Beerbaum fue, en 2007, la última en lograrlo.

Fuchs, con el caballo ‘Leone Jei’, terminó segundo con 9.31 tras un derribo en cada manga de este domingo, también en el triple obstáculo, y no pudo revalidar la corona, aunque el oro de Suiza por equipos le ayudará a poner en valor el metal conseguido en Riesenbeck.

Tercero fue el sueco Peder Fredricson, que completó una gran temporada estival al añadir a sus dos medallas olímpicas en Tokio 2020 el bronce europeo con ‘Catch Not Me S’ y un registro de 9.93.

El jinete sueco explicó en una entrevista con la Federación Ecuestre Internacional (FEI) que su equino estaba en una forma fantástica y, aunque “no era el más rápido”, tenía mucho carácter para realizar una buena actuación.

En cuanto a los jinetes españoles, Manuel Fernández Saro, que competía a lomos de ‘Jarlin de Torres’, quedó en el vigésimo puesto con 17.76 puntos, mientras que Eduardo Álvarez Aznar, con ‘Legend’, acabó una posición por debajo con 18.49 puntos.

No pudieron entrar en la última ronda después de cometer un derribo y sumar otro punto extra de penalización por incumplir el tiempo límite.

Álvarez Aznar explicó, en una entrevista con la Agencia EFE, que a su caballo le falta algo de experiencia en competiciones de alto nivel y que, por esta misma razón, estar en la final ya es un resultado “fantástico y positivo”.

Fernández Saro comentó que también considera esta prueba como una gran oportunidad para seguir adquiriendo experiencia y que durante el fin de semana fueron de menos a más, así que está satisfecho con el rendimiento.

Tanto Álvarez Aznar como Saro esperan estar el próximo mes en el equipo español para la Copa de Naciones de Barcelona, aunque todo depende de la decisión del seleccionador nacional, que todavía no tiene decidido el conjunto.

El salto español está mejorando sus resultados y presencia en los concursos internacionales y para Álvarez Aznar, potenciar las competiciones nacionales será la clave para incrementar “la base necesaria” de jinetes y caballos jóvenes.

Los Campeonatos de Europa 2021 de Riesenbeck coronaron el pasado viernes y ante 2.100 personas, a Suiza como el mejor por equipos, con Alemania como segundo y Bélgica en tercera posición.