Sudáfrica.- Dictan la puesta en libertad del expresidente sudafricano Jacob Zuma por motivos sanitarios

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sudafricanas han autorizado la salida de prisión del expresidente Jacob Zuma por motivos sanitarios tras poco más de dos meses en la cárcel de los 15 a los que ha sido condenado.



"La libertad condicional por motivos médicos para Zuma implica que completará el resto de la pena en el sistema de correccionales comunitarios, donde deberá cumplir con unas condiciones específicas y estará sujeto a supervisión hasta que satisfaga su condena", ha explicado el Departamento de Servicios Correccionales.



Zuma, de 79 años de edad, entró en prisión en julio tras no comparecer a una citación del Tribunal Constitucional en un caso de corrupción durante los nueve años que estuvo en el poder.



La liberación de Zuma supone una importante victoria para su sucesor, Cyril Ramaphosa, líder de la facción más moderada del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano.



Sin embargo, podría provocar malestar entre la población y dudas sobre el estado de derecho, ya que ha habido intensas protestas para exigir su liberación, las más graves en los últimos 27 años y que se han saldado con más de 200 muertos.



Un portavoz del departamento, Singabakho Nxumalo, ha explicado que Zuma sigue hospitalizado, pero podrá seguir su tratamiento en su casa. Nxumalo no ha dado detalles sobre la condición de Zuma.



Un portavoz de la Fundación Jacob Zuma, Mzwanele Manyi, ha manifestado su satisfacción por la decisión y ha anunciado que emitirán un comunicado más completo en breve tras consultar con los abogados del exmandatario.



El 29 de junio, el Tribunal Constitucional declaró a Zuma culpable de violar su orden de testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato. Su caso ha sido una prueba clave para la democracia del país y su determinación de defender el estado de Derecho.



Ex agente de inteligencia, Zuma dirigió Sudáfrica durante casi nueve años hasta que el gobernante Congreso Nacional Africano le obligó a dimitir en 2018 para detener una pérdida de apoyo electoral.



El Gobierno estima que más de 500 mil millones de rands (35.000 millones de dólares) fueron robados de las arcas del estado durante su mandato. Zuma ha negado cualquier tipo de negligencia o delito al respecto.