Sainz: "Ha sido una carrera muy rara, desde la segunda vuelta no tenía ritmo"

EFE/EPA/VINCENT JANNINK

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó séptimo este domingo el Gran Premio de Países Bajos, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Zandvoort que "ha sido una carrera muy rara", en la que "desde la segunda o la tercera vuelta ya veía que no tenía ritmo".

"Ha sido una carrera muy rara. Desde la segunda o la tercera vuelta ya veía que no tenía ritmo y que el coche se deslizaba mucho más que en los entrenamientos libres y mucho más que en la calificación", explicó el español de Ferrari, que ahora es séptimo en el Mundial, con 89,5 puntos; dos puntos y medio menos que su compañero monegasco Charles Leclerc, que, al acabar quinto, le arrebató la sexta plaza en una general que comanda el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con 224,5 unidades, tres más que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

"Ha sido raro. Poco a poco me iba yendo hacia atrás. Iba desgastando mucho neumático para aguantarle el ritmo a los de delante", comentó el piloto madrileño al canal de televisión Dazn.

"Acabé con ritmo malo y con mucho desgaste y me he ido yendo hacia atrás", apuntó Sainz, que el próximo fin de semana regresará a Monza (Italia), donde el año pasado acabó segundo el Gran Premio de Italia con McLaren.

"Y, al final, cuando esperaba hacer una carrera al ataque, atacando a Pierre (Gasly, francés de Alpha Tauri) y a Charles (Leclerc), acabé mirando los espejos (retrovisores), porque no iba nada", manifestó Carlos Sainz este domingo en Zandvoort, donde Ferrari le arrebató el tercer puesto en el Mundial de constructores a McLaren.