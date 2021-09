Recuperan a montañista estadounidense fallecido en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — El cuerpo del montañista estadounidense Daniel Duane Granberg, de 24 años de edad y fallecido en la cima del nevado Illimani al parecer por problemas de salud, fue llevado la madrugada del domingo a La Paz tras dos días de arduo rescate, informaron socorristas.

“Encontramos sin vida a Daniel sentado en la cima del nevado. Sus pulmones no resistieron, ya no pudo levantarse para continuar” la travesía, dijo a The Associated Press el guía de montaña Sergio Condori Vallejos, de Socorro Andino Boliviano y quien encabezó el rescate.

“No murió en accidente. Al parecer sus pulmones colapsaron” a 6.216 metros de altitud en el segundo día cuando atravesaba el pico de norte a sur en plena cima, dijo Condori.

El cuerpo de Granberg fue depositado en la morgue de un hospital público de La Paz para los trámites de repatriación, señaló un oficial del Grupo de Bomberos que también participó en la operación y que pidió no se le identificase porque no estaba autorizado a declarar.

Gramberg llegó a La Paz hace dos meses y había realizado varios ascensos a otros nevados andinos que rodean esta ciudad situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Al momento de su fallecimiento estaba acompañado de dos guías quienes solicitaron ayuda a los rescatistas.

Con una altitud de 6.440 metros, el Illimani es la segunda montaña más alta de Bolivia en la cordillera de los Andes y es el ícono de La Paz. Es considerada complicada y peligrosa por sus hielos, laderas empinadas y eso la hace preferida entre los escaladores. Corona las montañas que bordean la ciudad.

El rescate tomó dos días y participaron más de una decena de escaladores de Socorro Andino y del Cuerpo de Bomberos de La Paz. “Encontramos a Daniel en un lugar difícil", remarcó Condori.

El montañista estadounidense había elegido la llamada “ruta integral”, en la cornisa del nevado y considerada la más compleja de escalar, según los rescatistas.