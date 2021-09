Pipe Bueno y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Pipe Bueno (@pipebueno) publicó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 227.250 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Andrés Felipe Giraldo Bueno (Cali, Colombia, 7 de febrero de 1992) más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor y compositor colombiano

Sus géneros musicales son la música popular colombiana y norteña. Sin embargo en los últimos años ha hecho colaboraciones de reggaeton junto a artistas como Maluma, Wisin, J Álvarez y Zion. Es amigo intimo del cantante Maluma.

Inició su carrera artística tan solo a los 16 años, lo que le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos como en una fiesta; ambos lo escucharon y decidieron brindarle apoyo en su carrera.

Después de esto, Pipe lanzó su álbum debut homónimo donde fusionaba géneros como el vallenato y popular. El álbum, grabado en Medellín en el 2008, fue producido por Iván Calderón. En el año 2009 recibió nominaciones a los Premios Nuestra Tierra siendo el artista de la noche y ganó cinco premios.

Ese mismo año fue nominado por primera vez a los Premios Grammy Latinos en la categoría de "Mejor Álbum de Música Grupera" por su álbum Pipe Bueno. Para el 2014 cuando era asesor de Maluma en La Voz Kids, Pipe lanza «La Invitación», una canción de los dos en el género urbano, la primera de Pipe en reggaeton acompañado de uno de los grandes de Colombia como lo es Maluma. En pocos días recibió millones de visitas. En 2017 presentó el tema «Ingrata», a dúo con Jhon AlexCastaño, sencillo que se posicionó en los primeros lugares de popularidad.