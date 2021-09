Mas: "Quiero mejorar estos finales"

El ciclista Enric Mas, durante la última etapa de La Vuelta Ciclista a España disputada este domingo entre Padrón y Santiago de Compostela, contrarreloj de 33,8 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

Santiago, 5 sep (EFE).- El español Enric Mas (Movistar), tras repetir el segundo puesto en el podio que logró en 2018, se ha mostrado satisfecho por el resultado obtenido aunque para el futuro quiere mejorar sus prestaciones para estar más cerca del triunfo.

Tras finalizar la última etapa, el mallorquín ha explicado que "lo único en lo que pensaba en el hotel es hablar con mi preparador para ver cómo mejorar estos finales y que no me saque de punto".

"Hemos acabado solo cuatro corredores la Vuelta y con Alejandro (Valverde) y Carlos (Verona) en el hospital, por eso creo que es para estar contentos el haber acabado en el podio", ha comentado.

Mas ha explicado que la caída que sufrió en la decimosexta etapa entre Laredo y Santa Cruz de Bezana no le ha permitido alcanzar su mejor rendimiento en las jornadas más duras y solo en la penúltima etapa entre Sanxenxo y Mos. Castro de Herville fue "el primer día que estaba realmente bien tras la caída".

En la contrarreloj final ha comentado que le costaba aguantar la posición en la cabra y lo ha pasado mal en algunos de los tramos más duros. "Menos mal que no me estaba jugando la carrera", destacó.

A pesar del cansancio acumulado en estas tres semanas, el mallorquín todavía no quiere ponerse a pensar en la temporada 2022 porque quiere ir "a las clásicas italianas" de final de temporada como el Giro de Lombardía y las otras tres clásicas previas aunque "hoy voy a disfrutarlo", sentenció.