05-09-2021 Mariló Montero se erige como férrea defensora de la tauromaquia: "Son una tradición que hay que mantener y mimar mucho". MADRID, 5 (CHANCE) El coso de Ronda acogió ayer a lo más granado de nuestro panorama social para disfrutar de la 64 edición de la tradicional corrida Goyesca. En el tendido de la emblemática plaza de la localidad malagueña no faltaron rostros conocidos y aficionados taurinos como Eugenia Martínez de Irujo, su marido, Narcís Rebollo, el futbolista Joaquín y Cayetano Rivera, entre otros. Tampoco quiso perderse una tarde tan tradicional la periodista Mariló Montero. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 5 (CHANCE)



El coso de Ronda acogió ayer a lo más granado de nuestro panorama social para disfrutar de la 64 edición de la tradicional corrida Goyesca. En el tendido de la emblemática plaza de la localidad malagueña no faltaron rostros conocidos y aficionados taurinos como Eugenia Martínez de Irujo, su marido, Narcís Rebollo, el futbolista Joaquín y Cayetano Rivera, entre otros. Tampoco quiso perderse una tarde tan tradicional la periodista Mariló Montero.



Erigida como férrea defensora de la tauromaquia, la ex mujer de Carlos Herrera no dudó en romper una lanza en favor de la que es considerada la fiesta nacional. "Son una tradición que hay que mantener y mimar mucho", expresó la periodista a su llegada a la plaza. Una postura que fue alabada por numerosos fans congregados en las inmediaciones del coso rondeño y con los que Mariló no dudó en fotografiarse.



Dispuesta a disfrutar de una memorable tarde, Mariló quiso restar importancia a la baja de Cayetano Rivera, torero de la casa ya que su hermano Francisco es empresario de la plaza y las cenizas de su abuelo, Antonio Ordóñez, están enterradas en la misma. "Las tardes son redondas siempre que hay grandes figuras del toreo y las hay, hoy las hay, que se recupere pronto". Y las figuras de la tarde de ayer eran Roca Rey y Pablo Aguado lidiando toros de la ganadería de Jandilla-Vegahermosa, un cartel redondo para la taurina Mariló Montero.