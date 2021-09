Luis Rollán, nuevo concursante de 'La casa de los secretos'

21-09-2018 Luis Rollán EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Sin duda, el concursante estrella de 'La casa de los secretos' es Edmundo Arrocet, al menos por el momento ya que solo sabemos los nombres de Luca Onestini, Lucía Pariente, Canales Rivera y... ahora conocemos uno más que ha desvelado Emma García en 'Viva la vida' esta tarde.



Lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos al conocer la identidad de este nuevo concursante porque hace muchos años los que no le vemos entrar en un reality. Se trata de Luis Rollán, colaborador de televisión desde hace varias décadas y gran amigo de personalidades muy importantes a nivel nacional.



El colaborador de 'Viva la vida' ha entrado en directo por videollamada y ha confesado que esta nueva aventura para él es una experiencia que quiere vivir con mucha ilusión: "Estoy histérico porque estoy muy nervioso, con muchas ganas, súper ilusionado. Me atormentan muchas cosas, yo llevo en esta profesión muchos años y he hecho de todo, ahora no es lo mismo ver los toros desde la barrera que meterte dentro. Quiero pasarlo bien y yo empiezo a cero, no quiero entrar con cosas de fuera. Yo no tengo miedo a nada, quiero vivir a tope".



Emma García le ha propuesto una misión, preguntarle a Edmundo Arrocet por qué terminó su relación con María Teresa Campos y el motivo por el que tuvo esa actitud tan pasota con la veterana comunicadora... esperemos que el colaborador disfrute de la experiencia, pero sobre todo le haga esas preguntas a Bigote para así conocer también la versión del humorista.