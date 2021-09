Londres insta al G20 a reconocer a los participantes en ensayos de vacunas

El Reino Unido ha decidido eximir de cuarentena a los viajeros que lleguen desde países en su "lista ámbar" (la gran mayoría de los europeos) y que puedan acreditar que han participado en un ensayo clínico contra la covid. Imagen de archivo de un centro de vacunación en Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 5 sep (EFE).- El Reino Unido instará a los responsables sanitarios de los países del G20, que se reúnen este domingo en Roma, a defender los derechos de los participantes en ensayos clínicos contra la covid-19 y a que reconozcan globalmente sus certificados de vacunación.

El ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, pedirá a sus homólogos que "protejan las libertades de aquellos que contribuyeron a avances médicos pioneros y a salvar vidas en todo el mundo", según un comunicado de su departamento.

En su primera cumbre internacional desde que fue nombrado ministro en junio, Javid argumentará que su país ha encabezado los esfuerzos científicos para hallar una vacuna y tratamientos contra la covid y que muchos ciudadanos británicos implicados en los ensayos han visto cómo su estatus vacunal no era reconocido en otros países.

Esto implica que los participantes en esas pruebas deben hacer cuarentenas a su llegada a algunos países o no pueden acceder a ciertos lugares donde se exige el certificado.

Por ello, el Reino Unido ha decidido eximir de cuarentena a los viajeros que lleguen desde países en su "lista ámbar" (la gran mayoría de los europeos) y que puedan acreditar que han participado en un ensayo clínico contra la covid.

"Si quienes hacen un gran esfuerzo al participar en pruebas clínicas sufren una desventaja en actividades como viajar al extranjero, eso amenaza el futuro de los avances médicos y nuestra capacidad de combatir las amenazas a la salud", dijo Javid, según la nota.

El Reino Unido, que ya ha vacunado a casi el 80 % de la población de más de 16 años, se dispone a realizar estudios a gran escala sobre los efectos de las vacunas en embarazadas y adolescentes, así como sobre el impacto de mezclar diferentes productos, por lo que pretende que los participantes no sean desincentivados por su decisión.