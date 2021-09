Logran detectar un 80 % de casos covid-19 mediante un análisis de voz

Dos enfermeras del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia atienden a un paciente de covid 19 en la UCI. EFE/Marcial Guillén/Archivo

Murcia (España), 5 sep (EFE).- Una investigación con inteligencia artificial desarrollada en España ha logrado un acierto del 80 % en la detección de la covid-19 por medio de la tecnología de identificación de la voz.

La idea de este estudio surgió a principios de la pandemia, cuando los test de antígenos y PCR todavía no estaban generalizados, así que se decidió aplicar una tecnología previa para casos de pacientes con infarto, explicó a Efe el cardiólogo Domingo Pascual-Figal.

En el proyecto participó la empresa de inteligencia artificial Biometric Vox, en colaboración con el hospital de Cruces de Baracaldo y el Gobierno regional del País Vasco (norte) y Pascual-Figal, jefe de Cardiología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia (sureste).

Al igual que las personas que sufren dolencias coronarias agudas, los contagiados de coronavirus sufren alteraciones de voz indetectables por el oído humano, pero sí por la inteligencia artificial (IA) mediante algoritmos.

La investigación se dividió en dos fases: la del análisis de las voces de pacientes de covid y otros que no han pasado la enfermedad, y una segunda de validación, en la que se aplican los resultados a la población general sin datos previos sobre si se ha pasado o no la dolencia, con una proporción de "sensibilidad" (acierto) del 80 %.

A pesar de que su trascendencia ha quedado rebajada por la implantación masiva de pruebas de antígenos o PCR, Pascual-Figal remarcó la importancia que puede tener este tipo de IA en el diagnóstico rápido de enfermedades agudas y graves, cuya atención sanitaria inmediata es fundamental para salvar la vida del enfermo.

En este sentido, el cardiólogo aventuró que en el futuro se podrá incorporar el análisis de la voz durante una llamada de emergencia por parte de una persona que sufre una dolencia aguda.

"Será una parte más dentro del análisis de una llamada que haga un operador de emergencias para decidir la respuesta necesaria", indicó Pascual-Figal antes de recordar que las máquinas ya analizan la sangre y la orina y sirven en la interpretación de radiografías y escáneres.

Matizó que la tecnología puede ser la base de entre el 70 y el 90 % del diagnóstico y tratamiento médicos, pero resaltó la importancia del análisis que hace el especialista sanitario sobre la información disponible.