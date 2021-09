Las 5 fotos de C A M I L O que están arrasando en su perfil de Instagram

C A M I L O (@camilo) ha causado furor en su cuenta de Instagram tras las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, lograron más de 2.194.964 de interacciones entre sus seguidores.

66 años. Wow wow!! Quiero ser como tú. Me inspiras con todo lo que haces pa, con cada beso que le das a la mamá, con cada consejo, con cada carcajada!! Estás en el mejor momento de tu vida y amo que puedas disfrutar todo lo que Dios nos está permitiendo vivir!! Te veía ayer cantando en el público y no podía creer que todo esto nos esté pasando!!! Puedes creer?? Que estemos en GRAN CANARIA??? Te amo. Feliz cumpleaños pa! Quiero tus canas algún día!





999. No tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio.. ❤️ @selenagomez 💐 - Thanks for all the love u guys r giving to our song!!! Los amo!! ❤️SELENATORS⛺️TRIBU🔥





Ya busqué en internet pa ver si es normal sentirse tan bien y a la vez tan mal.. Quererte besar sin poder besarte.. Tocar sin poder tocarte.. 999💐





A punto de subirme al concierto en Gran Canaria, en el primer show con mis papás presentes, por cantar con @evaluna después de haber lanzado una canción que AMO con @selenagomez y ver que @coldplay ,mi banda preferida subió esto.. LA FELICIDAD.

Camilo Echeverry Correa, o simplemente Camilo, nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Debutó como cantante en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país en 2007.

En ese mismo año tuvo una aparición en la serie televisiva Súper pá de RCN y en la novela En los tacones de Eva, además de entrar como presentador del programa infantil Bichos hasta el 2009, año en que se retiró, para realizar una gira musical en Colombia y Estados Unidos.

En septiembre de 2010 estrenó su segundo mixtape como Camilo Echeverry titulado Tráfico de sentimientos, el álbum fue un éxito comercial en su país natal, al igual que en otros países de América Latina.

En 2011 fue convocado para ser el presentador de Factor X. En 2019 fue nominado a los Premios Juventud en la categoría de «Nueva generación urbana» y en «Ritmo en la Regadera» por la colaboración con Mau & Ricky y Manuel Turizo en «Desconocidos».

En marzo, presentó su primer sencillo «No te vayas», que cuenta con la participación de Evaluna Montaner. Su primer álbum de estudio se tituló Por primera vez y fue lanzado el 17 de abril de 2020, contiene 10 sencillos.

En noviembre, es anunciado que Camilo está nominado a los Premios Grammy en la categoría «Best Latin Pop or Urban Music» con su álbum Por primera vez. En enero de 2021 estrenó el sencillo «Ropa Cara», el vídeo de este tema fue dirigido por su esposa Evaluna Montaner y por Santiago Achaga.