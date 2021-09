La polaca Swiatek alcanza los octavos de final del US Open y se enfrentará a Bencic

La polaca Iga Swiatek fue registrada este sábado al intentar devolverle una bola a la estonia Anett Kontaveit, durante un partido de la tercera ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.). Swiatek se impuso con parciales de 6-3, 4-6 y 6-3. EFE/Justin Lane

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 4 sep (EFE).- La polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, llegó a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos con una trabajada victoria de 6-3, 4-6 y 6-3 frente a la estonia Anett Kontaveit, vigésimo octava favorita.

Swiatek se convierte en la primera jugadora polaca en cinco años que alcanza los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

La joven de 20 años, que ha avanzado a la cuarta ronda en cada uno de los torneos de Grand Slam en los que ha participado, acabó el partido con 32 golpes ganadores por 35 errores no forzados, comparados a los 37 y 35, respectivamente, de Kontaveit.

Swiatec, que ganó el Abierto de Francia en el 2020 y se convirtió en la primera tenista que lo conseguía en un torneo de Grand Slam, tendrá como próxima rival a la medallista de oro olímpica en Tokio 2020, la suiza Belinda Bencic, undécima cabeza de serie.

Bencic y la semifinalista del Abierto de Francia, la griega Maria Sakkari están de vuelta en la cuarta ronda en Flushing Meadows después de victorias en sets seguidos.

La tenista suiza de 24 años eliminó a la vigésimo tercera favorita la estadounidense Jessica Pegula a la que ganó por 6-2, 6-4 en una revancha de los Juegos de Verano.

Bencic fue semifinalista en el Abierto de Estados Unidos de 2019 por su mejor actuación en un Grand Slam.

Decimoséptima cabeza de serie, Sakkari, consiguió su octava victoria esta temporada contra una oponente clasificada entre los 20 primeras al derrotar a la dos veces campeona de Wimbledon, la checa Petra Kvitova, por 6-4 y 6-3, décima favorita, que cometió más errores no forzados que golpes ganadores (34-16).

Sakkari conectó nueve ases, nunca cedió su saque y llegó a la Semana 2 del Abierto por segundo año consecutivo.

La rival de Sakkari será la canadiense Bianca Andreescu, sexta favorita, que ganó con facilidad por 6-1 y 6-2 a la belga Greet Minnen, la 104 del mundo, con lo que ha conseguido una marca perfecta de 10 partidos ganados por ninguno perdido en el Abierto de Estados Unidos.

Andreescu, ganadora del torneo en el 2019, apenas necesitó una hora y siete minutos para conseguir la victoria que la puso en la cuarta ronda a la que no regresaba desde que consiguió el título.

Minnen entró al campo como una "perdedora afortunada", alguien que perdió en la clasificación, pero pasó al cuadro principal cuando otra jugadora se retiró.

La tenista belga nunca ha vencido a un jugadora top 10 y tampoco ha tenido muchas oportunidades para hacerlo.

Andreescu, de 21 años, logró 21 golpes ganadores y cometió solo 11 errores no forzados, mientras salvaba los cuatro puntos de ruptura a los que se enfrentó.

La tenista canadiense venció a la exnúmero uno del mundo Serena Williams en la final de Nueva York del 2019, en su debut en el Abierto de Estados Unidos a los 19 años.

Andreescu se perdió posteriormente la participación del año pasado en Flushing Meadows condicionada por una de una serie de lesiones que han interrumpido su joven carrera.

En otros resultados de la jornada dentro de la competición femenina, la veterana checa Karolina Pliskova, cuarta favorita también superó con facilidad la tercera ronda al vencer por 6-3 y 6-2 a la australiana Ajla Tomljanovic

La adolescente inglesa Emma Raducanu, de 18 años, número 150 del mundo, barrió por 6-0 y 6-1 a la española Sara Sorribes y alcanzó la cuarta ronda en su debut en el Abierto después de haberlo hecho igualmente en el de Wimbledon.

La próxima rival de Raducanu será la ganadora del partido de tercera ronda que está noche disputan la australiana Ashleigh Barty, la número uno del mundo, y la estadounidense Shelby Rogers.