La jamaicana Fraser-Pryce se queda lejos del récord del mundo

EFE/EPA/Andrzej Grygiel

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce no pudo acercarse al legendario récord del mundo -10.49- de la estadounidense Florence Griffith-Joyner, vigente desde el año 1988, aunque ganó este domingo la final de los 100 metros lisos de la reunión de Chorzow (Polonia) con un tiempo de 10.81 segundos.

Veintiuna centésimas más que el tiempo -10.60- que la jamaicana, plata en Tokio 2020, firmó el pasado 26 de agosto en Lausana y que le permitió situarse en la tercera posición de la clasificación mundial de todos los tiempos.

En Lausana, Shelly-Ann Fraser-Pryce contó con la oposición de su compatriota, la vigente campeona olímpica Elaine Thompson-Herah, pero en Chorzow prácticamente corrió en solitario, como atestiguaron las 27 centésimas en las que aventajó a su más inmediata perseguidora, la suiza Mujinga Kambundji, segunda con un crono de 11.08 segundos.

Tampoco pudo acercarse a sus mejores marcas el canadiense André De Grasse, oro en los Juegos de Tokio, que se impuso en la final de los 200 con un crono de 20.21 segundos, más de medio segundo más que el tiempo -19.62- que necesitó para proclamarse campeón olímpico en la capital japonesa.

Su compatriota Jerome Blake logró la segunda plaza con un registro de 20.32, mientras que el italiano Filippo Tortu fue tercero con un tiempo de 20.40 segundos.

Tampoco defraudó el italiano Gianmarco Tamberi, vigente campeón olímpico de salto de altura, que se impuso en Chorzow con un mejor intento de 2,30 metros.

El saltador italiano, que compartió el oro en Tokio con el catarí Mutaz Essa Barshim, se reencontró con la victoria tras ser quinto en Lausana y segundo el pasado martes en Rovereto (Italia).

Quien no se cansa de ganar es el estadounidense Ryan Crouser, vigente campeón olímpico y plusmarquista universal de lanzamiento de peso, que se impuso en el estadio de Silesia con una marca de 22,39 metros.

Casi un metro menos que el récord del mundo -23,37- que estableció el pasado mes de enero, pero suficiente para sumar su noveno triunfo consecutivo del curso, en el que cuenta por victorias todos sus competiciones.

El jamaicano Hansle Parchment, oro en Tokio, se impuso con un tiempo 13.26 segundos en la final de los 110 metros vallas al estadounidense Devon Allen, cuarto en la capital japonesa, que fue segundo con una marca de 13.37.

El polaco Wojciech Nowicki, campeón en los Juegos de Tokio, no pudo hacer valer su título olímpico en la final de lanzamiento de martillo tras verse superado por su compatriota Pawel Fajdek, vigente campeón del mundo.

Fajdek, que sólo pudo ser bronce en la capital japonesa, se tomó la revancha al imponerse en Chorzow con un mejor lanzamiento de 79,60 metros. Segundo fue Nowicki con una marca de 77,45.