JJ.PP.- Hashimoto: "El espíritu indomable de aquellos que han superado dificultades brilló en este escenario"

TOKIO, 5 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



La presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Seiko Hashimoto, aseguró que "el espíritu indomable de todos aquellos que han superado las dificultades" ha sido la clave para que evento haya sido "tan brillante".



"Nuestro largo viaje está llegando a su fin. Los Juegos Paralímpicos de Tokio están en su final y ha sido maravilloso ver cada lugar lleno de sonrisas. Creo que fue el espíritu indomable de todos aquellos que han superado las dificultades lo que brilló de manera tan brillante en este escenario. Usaremos esta brillantez para iluminar nuestro camino hacia una mayor recuperación", señaló Hashimoto en su discurso en la Ceremonia de Clausura.



La dirigente dio las gracias a todos los que "apoyaron estos Juegos" y recalcó que "gracias al respeto mutuo y a la unidad de espíritu, incluso en circunstancias tan difíciles", han podido hacer de la cita "un éxito".



Igualmente, Hashimoto confesó que se han sentido "abrumados por las asombrosas actuaciones" de los deportistas. "Vimos su convicción, determinación y trabajo arduo e interminable mientras se negaban a ponerse límites. Los largos y arduos caminos que has recorrido nos han sacudido a todos hasta la médula", añadió.



"Su impacto como deportistas paralímpicos tiene un mensaje para todos nosotros. Has inspirado a muchos de nosotros a emprender nuestros propios nuevos viajes. Nos ha dado la percepción y el poder de mirarnos a nosotros mismos y a dar forma a nuestro propio futuro", subrayó la presidenta del Comité Organizador.



Para esta, "el cambio comienza con la conciencia" y por ello cree que están "decididos a construir un futuro diverso e inclusivo donde las personas reconozcan y apoyen las diferencias de los demás libres de discriminación o barreras de cualquier tipo".



"Hoy cae el telón de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y estamos muy contentos de haber sido su sede. En 2024, los deportistas y amantes del deporte de todo el mundo volverán a unirse y por ello enviamos a la ciudad de París nuestros más sinceros deseos de éxito en 2024", sentenció.



PARSONS: "NUESTRO VIAJE NO PUEDE TERMINAR AQUÍ"



Por su parte, Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI) tuvo "un inmenso agradecimiento" para todos aquellos que ayudar a sacar adelante estos Juegos, en especial a Japón por "su compromiso y fortaleza".



"En Japón existe una hermosa filosofía antigua llamada 'Kintsugi'. Significa abrazar las imperfecciones que todos tenemos, no esconderlas sino celebrarlas. Durante nuestro carnaval del deporte, hemos celebrado la diferencia, exhibido lo mejor de la humanidad y mostrado unidad en la diversidad. Nuestro viaje no puede terminar aquí. Esta noche no lo veamos como una Ceremonia de Clausura sino como una apertura a un futuro brillante e inclusivo", resaltó el brasileño.



Este pidió "ver más allá" de lo que han hecho los deportistas en la capital japonesa y "ver a los 1.200 millones de personas con discapacidad, que pueden, y quieren, ser ciudadanos activos en un mundo inclusivo". "El deporte ha abierto la puerta, ahora es el momento de que todos hagamos nuestro papel para romper las barreras que nos separan", deseó.