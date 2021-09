JJ.PP.- Andrew Parsons: "Muy pocos países podrían haber hecho lo que ha hecho Japón"

TOKIO, 5 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, dejó claro este domingo que los Juegos Paralímpicos que acogió Tokio han sido "sensacionales" y se deshizo en elogios hacia los anfitriones porque considera que "muy pocos países podrían haber hecho lo que ha hecho Japón" al sacarlos adelante en el actual contexto mundial con la pandemia.



"Muy pocos países en el mundo, si es que hay alguno, podrían haber hecho lo que ha hecho Japón, llevar a cabo estos Juegos en una situación de pandemia es algo que el Movimiento Paralímpico y el mundo nunca olvidarán. Es un testimonio del compromiso, la resistencia y el respeto de la población japonesa y Japón como nación", celebró Parsons en rueda de prensa.



Para el brasileño, la cita ha sido de alto nivel. "Creo que fueron simplemente sensacionales, las actuaciones de los deportistas fueron fantásticas. Pensar que se han preparado para estos Juegos en las circunstancias de la pandemia y enfrentándose a restricciones, es increíble, es una prueba de que el Movimiento Paralímpico es más fuerte que nunca", advirtió.



En este sentido, confesó que ahora que el evento se acaba se le vienen "muchos pensamientos a la mente" y "qué habría pasado" si se hubiese "cancelado". "Me acuerdo de todas las noches de insomnio y todas las difíciles decisiones que se tomaron, todas ellas correctas", indicó.



"Hubo muchas ocasiones en las que pensamos que estos Juegos no podrían ocurrir, antes y después del aplazamiento. Pero desde el lado japonés, siempre tuvimos el apoyo. Siempre fueron firmes, asertivos y positivos. Nunca vino ninguno de nuestros socios japoneses, ni del Comité Organizador ni del Gobierno, a arrojar una sombra de duda", añadió Parsons.



Por ello, por la necesidad de "dar voz a 1.200 millones de personas con discapacidad", esta edición fue "la más importante de los Juegos Paralímpicos" y, en el caso de no haberse realizado, habría provocado que el Movimiento Paralímpico se enfrentase "a retos financieros importantes por muchas razones". "Habría afectado significativamente a nuestra capacidad para ejecutar programas y, muy probablemente, a la capacidad de los Comités Paralímpicos Nacionales para apoyar a sus deportistas, no todos, pero sí muchos de ellos", admitió.



"Cuando me vaya el lunes, será el final de un viaje personal de ocho años y medio desde que vine aquí por primera vez y lo haré aliviado y relajado, pero un poco triste. Somos gente muy emocional porque creo que el Movimiento Paralímpico no es solo nuestro trabajo sino que es parte de nuestra vida, es algo en lo que realmente creemos", recalcó el mandatario, seguro de que estos Juegos ayudarán a que "la futura generación de japoneses tendrá una actitud más inclusiva que las anteriores".