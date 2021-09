Italia encadena otro empate pero fija nuevo récord de partidos invicta

Italia, la vigente campeona de Europa, empató sin goles (0-0) en su visita a Suiza, este domingo en Basilea, en el grupo C de la fase de clasificación europea al Mundial de Catar-2022, y fijó un nuevo récord de partidos seguidos sin perder (36) en el fútbol de selecciones.

El arquero suizo Yann Sommer tuvo una aportación especialmente destacada y llegó a parar un penal en el 53 a Jorginho.

Los italianos, que habían empezado en marzo con un pleno de tres victorias, encadenan ahora un segundo empate consecutivo tras el registrado ante Bulgaria (1-1) el jueves.

Suman 11 puntos en la clasificación y mantienen al menos su ventaja de cuatro unidades sobre Suiza (7 puntos), que es segunda pero que tiene dos partidos disputados menos, por lo que la batalla por la primera plaza parece abierta.

Con sus dos empates de esta semana, Italia no ha ganado todavía desde que conquistara la Eurocopa en julio y tendrá que batallar por lograr el pasaje al Mundial, un objetivo que no consiguió en 2018, cuando quedó fuera por sorpresa de la cita en Rusia. Todo un trauma nacional que el 'Calcio' no quiere revivir.

"Es un momento en el que el balón no quiere entrar. Hemos tenido muchas ocasiones hoy, demasiadas como para no ganar el partido... Debemos ser más eficaces y más precisos. No podemos no ganar un partido como el de hoy por 2-0 o 3-0. Es una pena", lamentó el seleccionador italiano, Roberto Mancini.

Con ahora 36 partidos seguidos sin conocer la derrota, Italia estableció un nuevo récord en el fútbol de selecciones.

Deja así atrás el récord de 35 que había alcanzado el jueves y que ostentaba anteriormente España, que había conseguido su racha entre 2006 y 2009.

Brasil también encadenó 35 partidos consecutivos sin perder entre 1993 y 1996, pero con un matiz importante, la derrota entre medias contra Uruguay en la tanda de penales de la final de la Copa América de 1995.

- Partidazo de Sommer -

Como en el partido ante Bulgaria, Mancini se apoyó en el bloque del equipo campeón de la Eurocopa.

Marco Verratti, con problemas en una rodilla, dejó su lugar a Manuel Locatelli, que ya marcó dos tantos en la victoria italiana sobre Suiza en la fase de grupos de la Eurocopa (3-0), y Federico Chiesa, muy activo el jueves ante los búlgaros, solo entró en el campo en la segunda mitad.

Yann Sommer fue una pesadilla para los italianos.

Domenico Berardi vio cómo evitaba sus goles en el 19 y el 23 y el guardameta helvético desbarató luego dos oportunidades de Lorenzo Insigne (45+3).

En la segunda mitad, Jorginho, elegido a finales de agosto mejor jugador UEFA de la pasada temporada por su éxito tras su título con el Chelsea en la Liga de Campeones, falló un penal en el 53.

Sommer ganó después en un duelo ante Insigne (72).

"Estamos muy felices con este punto. Antes del partido nos dijimos que debíamos mantenernos unidos, como equipo, siendo muy completos, con cabeza y con corazón", explicó el arquero del Borussia Mönchengladbach.

En Italia entraron en juego Chiesa y Nicolo Zaniolo, ese último en su regreso a la selección un año después de una grave lesión de rodilla, pero no bastó.

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma, es cierto, no tuvo tampoco grandes apuros, pese a un remate peligroso de cabeza de Manuel Akanji (41) y acercamientos peligrosos en los últimos minutos.

Pese a las bajas por lesión de Xherdan Shaqiri y Breel Embolo, por suspensión de Remo Freuler y por coronavirus de Granit Xhaka, Suiza resistió ante su vecino del sur y Murat Yakin, nuevo seleccionador de la 'Nati', empató en su estreno en el cargo.

Ahora Italia, cuya última derrota se remonta a septiembre de 2018 en un partido ante Portugal (1-0), establece una nueva marca. Y puede ampliar su racha como invicta el miércoles, cuando recibirá a Lituania, en otro partido de esta fase de clasificación mundialista.

El rival parece propicio ya que los lituanos son colistas de la llave, con cuatro derrotas en otros tantos partidos.

Suiza visitará ese mismo día a Irlanda del Norte.

bur/dr/pm