Irán.- El presidente de Irán advierte de que la "presión" de Occidente hace peligrar el acuerdo nuclear

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha advertido este sábado de que la "presión" por parte de Estados Unidos y otros países occidentales hace peligrar las negociaciones para revivir el pacto nuclear de 2015, que el país abandonó después de la retirada unilateral de los estadounidenses en 2018.



"No nos oponemos a la negociación y el diálogo (...), pero los estadounidenses y los occidentales quieren negociaciar junto con presiones", ha defendido el mandatario en un discurso televisado, recogido por la cadena iraní Press TV.



"He ordenado (a las autoridades iraníes) que incluyan la negociación en la agenda, pero no bajo la sombra de la presión que (Occidente) busca", ha asegurado Raisi.



El presidente ha defendido que su prioridad es conseguir un levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos impuso al país después de que el entonces presidente, Donald Trump, anunciara su salida del pacto acusando a los iraníes de no cumplir con sus compromisos.



Este levantamiento de las sanciones, ha asegurado, debe ser el resultado de cualquier negociación para traer de vuelta el pacto nuclear de 2015, el Plan de Acción Conjunto (JCPOA).



Las negociaciones para retornar al acuerdo, que se estaban llevando a cabo en Viena, tuvieron que ser aplazadas tras las elecciones presidenciales de mediados de junio y el cambio de Gobierno en Irán.



Se espera que se reanuden con un nuevo equipo negociador iraní. Sin embargo, según el ministro de Exteriores del país, Hosein Amirabdolahian, la formación de este equipo podría llevar otros dos o tres meses.



El objetivo de los países occidentales es evitar que Irán produzca armas nucleares. El acuerdo de Viena de 2015 tenía como objetivo impedir que Irán se armara con armas nucleares, sin negarle el uso civil de la energía nuclear. A cambio, debían levantarse las sanciones contra Irán.